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Mauricio Figueroa se molestó con excompañero de La casa de los famosos por grabarlo sin permiso

Mauricio Figueroa reaccionó de manera inesperada tras ser grabado sin permiso por un excompañero de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mauricio Figueroa se molestó con excompañero.
Mauricio Figueroa se molestó con excompañero. (Foto Canal RCN)

Mauricio Figueroa y Camilo Trujillo protagonizaron un curioso momento en redes sociales.

Mauricio Figueroa y Camilo Trujillo.
Mauricio Figueroa y Camilo Trujillo reaparecen en redes sociales. (Fotos Canal RCN)

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¿Por qué se molestó Mauricio Figueroa con Camilo Trujillo?

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia reaparecieron juntos en Instagram mientras alegaban.

Por medio de su cuenta, Trujillo compartió un clip donde el querido Don Mauricio se mostró molesto porque lo estaban grabando sin autorización.

Camilo le respondió que hacerlo de manera espontánea generaba mejores clips, pero Mauricio no estuvo de acuerdo y aseguró que tenía a su abogado listo, lo que provocó la risa inmediata de su compañero.

Mauricio ha estado alejado de las cámaras y del foco mediático desde su salida de la casa más famosa del país en su segunda temporada.

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En contraste, Camilo ha mantenido presencia activa en redes sociales y se le ha visto reunido con sus excompañeros José Rodríguez, Mateo Varela, La Liendra y ‘El negro’ Salas, con quienes conformó el recordado grupo de Los lavaplatos.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado si este encuentro tiene un trasfondo profesional o si simplemente se trató de una reunión amistosa, aunque lo que sí quedó claro es que Mauricio no quiere ser grabado sin autorización.

¿Por qué comparan a Mauricio Figueroa con Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3?

El actor ha sido mencionado recientemente en la actual temporada de La casa de los famosos Colombia, al ser comparado con Juancho Arango.

La razón de esta comparación radica en que ambos han manifestado su deseo de abandonar el reality, pero el público ha decidido lo contrario.

En su temporada, Mauricio se hizo viral por querer salir del juego, aunque los votos masivos lo mantuvieron unas semanas más en competencia.

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Algo similar ocurre con Juancho, quien ha expresado en varias ocasiones su agotamiento y su intención de abandonar la casa, pero la audiencia ha insistido en mantenerlo dentro del programa.

En medio de su cansancio, Juancho vivió un momento emotivo durante el congelado más reciente, cuando recibió la visita de su hijo Mateo. Ese encuentro lo llevó a replantear su posición en el juego y a manifestar que desea continuar en la competencia.

Mauricio Figueroa fue parte de la segunda temporada.
Mauricio Figueroa fue parte de la segunda temporada de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)
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