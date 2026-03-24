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Beba y Juan Palau sorprendieron con inesperado gesto en su reencuentro tras ser eliminados: "Mueblazos"

Beba y Juan Palau coincidieron nuevamente en el Canal RCN y sorprendieron con sus palabras fuera de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba y Juan Palau se reencuentran.
Beba y Juan Palau se reencuentran tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Los más recientes eliminados de La casa de los famosos Colombia 3, Beba y Juan Palau, sorprendieron con un inesperado comentario en su reencuentro fuera del reality.

Beba entrará esta noche a disputar el poder de la resurrección.
Beba entrará esta noche a disputar el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue el reencuentro entre Beba y Juan Palau tras ser eliminados de La casa de los famosos Colombia 3?

El cantante salió de la competencia el pasado 22 de marzo, mientras que la salida de Beba ocurrió el 15 del mismo mes.

Sin embargo, esta semana se activó el poder de la resurrección, lo que permitió que ambos coincidieran nuevamente en las instalaciones del Canal RCN.

Lo que llamó la atención de los seguidores fue el tono irónico con el que se autodenominaron “los más muebles de la casa”.

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Entre risas, dejaron ver que no estuvieron del todo conformes con las votaciones del público.

Beba tendrá la oportunidad de demostrar que no es “mueble” y entrará junto a Luisa Cortina y Marilyn Patiño para disputarse el poder de la resurrección.

¿De qué se trata el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 3?

Este recurso dentro del reality permite que algunos exparticipantes regresen a la competencia.

En esta ocasión, Beba, Luisa Cortina y Marilyn Patiño tendrán unos días para convencer a los televidentes de que merecen una segunda oportunidad.

La famosa que obtenga más votos volverá a la novela de la vida real y tendrá la posibilidad de revolucionar la convivencia.

La expectativa es alta, pues cada una de las concursantes cuenta con seguidores que han manifestado su apoyo en redes sociales.

El regreso de alguna de ellas podría cambiar las dinámicas internas y generar nuevas alianzas o conflictos.

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Además de la definición sobre quién regresará al juego, los participantes deberán enfrentarse a una compleja prueba de presupuesto, que pondrá a prueba su capacidad de organización y trabajo en equipo.

También habrá una actividad emotiva en la que hablarán de sus seres queridos, lo que promete momentos de sensibilidad y empatía.

La gala de esta noche se perfila como una de las más intensas de la temporada, ya que no solo se conocerán las reacciones de los concursantes ante el ingreso de tres excompañeros, sino también cómo se reacomodará la convivencia con la posibilidad de que uno de ellos regrese de manera definitiva.

Beba buscará el apoyo del público.
Beba buscará el apoyo del público para tener una segunda oportunidad en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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