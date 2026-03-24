En las últimas semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde luego, uno de los famosos que más ha acaparo la atención en el reality es Eidevin López, quien se estuvo conociendo durante algunos días con Marian Zapata. Sin embargo, las cosas no funcionaron entre ambos.

Así también, miles de internautas generaron un “supuesto” triángulo amoroso entre Eidevivin con Mariana Zapata y Karola. Aunque realmente no fue así, la costeña, ha acaparado la atención mediática tras una reciente dinámica que realizó junto a su compañero.

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¿Cuál fue la reciente dinámica de Karola expresándole sus “sentimientos” a Eidevin López?

Así fue la dinámica de Karola y Eidevin en donde fueron novios por diez minutos. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Karola y Eidevin hicieron parte de una dinámica en La casa de los famosos Colombia en donde utilizaron un uniforme de colegiales en los que interpretaron varias escenas acerca de su si estudiaran en el colegio.

Por este motivo, Karola captó la atención mediática al decirles a los internautas a través de la cámara que, si debería involucrar sus sentimientos al ser la novia de Eidevin, pues, lo dijo durante la reciente dinámica que ocurrió en el programa, expresando las siguientes palabras:

“¿Ustedes creen que yo debería ser novia de Eidevin? No verdad, mejor me quedo soltera”, agregó Karola.

Hace pocas horas, Karola confesó durante la dinámica que ‘el chico vallenato’, el personaje que interpretó Eidevin, mejor sería su amigo al durar solamente diez minutos de novios.

¿Cómo ha sido la amistad de Karola y Eidevin? | Foto: Canal RCN

¿Cuál ha sido el vínculo que han tenido Karola y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que una de las personas más cercanas que ha tenido Eidevin López es Karola Alcendra, con quien ha demostrado tener una especial amistad.

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A pesar del “shippeo” ocurrido entre ambos, internautas se han sorprendido con la amistad que ha surgido entre ambos tras varias semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia.