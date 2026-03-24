Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola divide opiniones tras reciente dinámica amorosa con Eidevin López: ¿hay “shippeo”?

Karola fue la novia de Eidevin López por 10 minutos tras divertida dinámica recientemente en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola divide opiniones tras reciente dinámica amorosa con Eidevin López: ¿hay “shippeo”?
¿Cuál fue la divertina dinámica entre Eidevin y Karola? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde luego, uno de los famosos que más ha acaparo la atención en el reality es Eidevin López, quien se estuvo conociendo durante algunos días con Marian Zapata. Sin embargo, las cosas no funcionaron entre ambos.

Así también, miles de internautas generaron un “supuesto” triángulo amoroso entre Eidevivin con Mariana Zapata y Karola. Aunque realmente no fue así, la costeña, ha acaparado la atención mediática tras una reciente dinámica que realizó junto a su compañero.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reciente dinámica de Karola expresándole sus “sentimientos” a Eidevin López?

Karola divide opiniones tras reciente dinámica amorosa con Eidevin López: ¿hay “shippeo”?
Así fue la dinámica de Karola y Eidevin en donde fueron novios por diez minutos. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Karola y Eidevin hicieron parte de una dinámica en La casa de los famosos Colombia en donde utilizaron un uniforme de colegiales en los que interpretaron varias escenas acerca de su si estudiaran en el colegio.

Artículos relacionados

Por este motivo, Karola captó la atención mediática al decirles a los internautas a través de la cámara que, si debería involucrar sus sentimientos al ser la novia de Eidevin, pues, lo dijo durante la reciente dinámica que ocurrió en el programa, expresando las siguientes palabras:

“¿Ustedes creen que yo debería ser novia de Eidevin? No verdad, mejor me quedo soltera”, agregó Karola.

Hace pocas horas, Karola confesó durante la dinámica que ‘el chico vallenato’, el personaje que interpretó Eidevin, mejor sería su amigo al durar solamente diez minutos de novios.

Karola divide opiniones tras reciente dinámica amorosa con Eidevin López: ¿hay “shippeo”?
¿Cómo ha sido la amistad de Karola y Eidevin? | Foto: Canal RCN

¿Cuál ha sido el vínculo que han tenido Karola y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que una de las personas más cercanas que ha tenido Eidevin López es Karola Alcendra, con quien ha demostrado tener una especial amistad.

Artículos relacionados

A pesar del “shippeo” ocurrido entre ambos, internautas se han sorprendido con la amistad que ha surgido entre ambos tras varias semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex y Tebi no pueden descansar. La casa de los famosos

Alexa Torrex y Tebi no pudieron dormir en La casa de los famosos Colombia; ¿cuál fue la razón?

Alexa Torrex y Tebi mostraron su incomodidad en La casa de los famosos Colombia por una situación que afecta su descanso.

Yuli Ruiz no se guardó nada y reaccionó al hijo de Juancho Arango La casa de los famosos

Yuli Ruiz le dijo “suegro” a Juancho tras su congelado en La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz generó reacciones luego de decirle suegro a Jaun Arango, tras conocer a su hijo en La casa de los famosos Colombia 2026.

Se conoce la dinámica que definirá el regreso a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Cómo será elegida la famosa que usará el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Esta noche vuelven Luisa Cortina, Beba y Marilyn Patiño y una de ellas podrá volver a competir en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La Liendra habla de las comparaciones. La Liendra

La Liendra reaccionó a los que comparan su contenido con el de otros influenciadores: "No me importan"

La Liendra envió un mensaje contundente a quienes comparan su trabajo y reafirmó que no busca superar a otros influenciadores.

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Peso Pluma genera controversia tras video que desató especulaciones Talento internacional

Reconocido cantante causa revuelo por supuestamente consumir fuertes sustancias

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos estéticos que ha realizado Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos de belleza que se ha realizado, ¿cuáles son?

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?