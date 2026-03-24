Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta rompe el silencio y reveló si quiere volver a La casa de los famosos Colombia 2026

Nicolás Arrieta habló del poder de resurrección y confesó si le gustaría regresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nicolás Arrieta deja clara su postura sobre volver a La casa de los famosos
Nicolás Arrieta revela si aprovecharía el poder de resurrección. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 22 de marzo, el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 anunció que esta será la semana del poder de la resurrección, pues tres de las exparticipantes, tendrán solo una oportunidad de volver a la competencia.

Artículos relacionados

Solo una de las tres famosas se volverá a ganar este lugar en la casa más famosa y entre Luisa Cortina, Beba y Marilyn Patiño, sus compañeros deberán elegir la resurrección.

Tras el anuncio del jefe, el poder de la resurrección es el tema más comentado en redes sociales, ya que los televidentes y seguidores del programa tienen toda la expectativa de quién podrá volver a la competencia.

Artículos relacionados

Por su lado, Nicolás Arrieta opinó sobre este poder y reveló si le gustaría ser resucitado.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de conocerse que en esta semana una de las participantes puede ser resucitada y volver a La casa de los famosos Colombia 2026, Nicolás Arrieta rompe el silencio y reveló si quiere regresar a la competencia.

Nicolás Arrieta revela si aprovecharía el poder de resurrección.
Nicolás Arrieta deja clara su postura sobre volver a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido les respondió a los seguidores que le han preguntado por el poder de la resurrección y el confesó que no le gustaría volver.

Según lo que justificó, es que comprobó que los realities no son lo de él y manifestó que está muy bien trabajando en ‘Buen día, Colombia’, reiterando que está muy feliz.

Artículos relacionados

¿Cómo funcionará el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 2026?

Este martes 24 de marzo, Valerie de la Cruz, Marylin Patiño y Luisa Cortina vuelven a La casa de los famosos Colombia 2026 y prometen prenderla, pues sus compañeros tendrán la responsabilidad de votar por una de ellas.

El poder de resurrección en La casa de los famosos
Llega el poder de resurrección a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, no estará fácil la decisión, porque las tres mujeres fueron de las más polémicas, e incluso, sin estar en el programa, siguen sonando.

Tras tres días de convivencia, o sea, el viernes, los famosos elegirán a una de sus excompañeras para que ahí mismo se quede en la competencia y las otras dos, se irán para siempre.

Esta dinámica tiene con mucha expectativa a los televidentes, pues se espera que la famosa elegida sea por estrategia y juego.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex y Tebi no pueden descansar. La casa de los famosos

Alexa Torrex y Tebi no pudieron dormir en La casa de los famosos Colombia; ¿cuál fue la razón?

Alexa Torrex y Tebi mostraron su incomodidad en La casa de los famosos Colombia por una situación que afecta su descanso.

Yuli Ruiz no se guardó nada y reaccionó al hijo de Juancho Arango La casa de los famosos

Yuli Ruiz le dijo “suegro” a Juancho tras su congelado en La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz generó reacciones luego de decirle suegro a Jaun Arango, tras conocer a su hijo en La casa de los famosos Colombia 2026.

Se conoce la dinámica que definirá el regreso a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Cómo será elegida la famosa que usará el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Esta noche vuelven Luisa Cortina, Beba y Marilyn Patiño y una de ellas podrá volver a competir en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La Liendra habla de las comparaciones. La Liendra

La Liendra reaccionó a los que comparan su contenido con el de otros influenciadores: "No me importan"

La Liendra envió un mensaje contundente a quienes comparan su trabajo y reafirmó que no busca superar a otros influenciadores.

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Peso Pluma genera controversia tras video que desató especulaciones Talento internacional

Reconocido cantante causa revuelo por supuestamente consumir fuertes sustancias

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos estéticos que ha realizado Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos de belleza que se ha realizado, ¿cuáles son?

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?