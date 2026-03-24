Nicolás Arrieta rompe el silencio y reveló si quiere volver a La casa de los famosos Colombia 2026

El pasado domingo 22 de marzo, el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 anunció que esta será la semana del poder de la resurrección, pues tres de las exparticipantes, tendrán solo una oportunidad de volver a la competencia.

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Solo una de las tres famosas se volverá a ganar este lugar en la casa más famosa y entre Luisa Cortina, Beba y Marilyn Patiño, sus compañeros deberán elegir la resurrección.

Tras el anuncio del jefe, el poder de la resurrección es el tema más comentado en redes sociales, ya que los televidentes y seguidores del programa tienen toda la expectativa de quién podrá volver a la competencia.

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Por su lado, Nicolás Arrieta opinó sobre este poder y reveló si le gustaría ser resucitado.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de conocerse que en esta semana una de las participantes puede ser resucitada y volver a La casa de los famosos Colombia 2026, Nicolás Arrieta rompe el silencio y reveló si quiere regresar a la competencia.

Nicolás Arrieta deja clara su postura sobre volver a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido les respondió a los seguidores que le han preguntado por el poder de la resurrección y el confesó que no le gustaría volver.

Según lo que justificó, es que comprobó que los realities no son lo de él y manifestó que está muy bien trabajando en ‘Buen día, Colombia’, reiterando que está muy feliz.

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¿Cómo funcionará el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 2026?

Este martes 24 de marzo, Valerie de la Cruz, Marylin Patiño y Luisa Cortina vuelven a La casa de los famosos Colombia 2026 y prometen prenderla, pues sus compañeros tendrán la responsabilidad de votar por una de ellas.

Llega el poder de resurrección a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, no estará fácil la decisión, porque las tres mujeres fueron de las más polémicas, e incluso, sin estar en el programa, siguen sonando.

Tras tres días de convivencia, o sea, el viernes, los famosos elegirán a una de sus excompañeras para que ahí mismo se quede en la competencia y las otras dos, se irán para siempre.

Esta dinámica tiene con mucha expectativa a los televidentes, pues se espera que la famosa elegida sea por estrategia y juego.