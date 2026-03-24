Beba de la Cruz compartió un video en el que utilizó un audio viral para simular una llamada, que por supuesto, llamó la atención de sus seguidores al acompañarlo con un mensaje que generó expectativa sobre su regreso a La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex le termina a su prometido en La casa de los famosos Colombia: así fue el momento

¿Por qué Beba de la Cruz volverá a La casa de los famosos Colombia?

En la descripción del video escribió Beba: “el Jefe me llama y yo voy corriendo. Entrando, ¡mi linda!”, causando cientos de reacciones entre los internautas.

Este video se da en medio de la dinámica del poder de resurrección, que será aplicada esta semana en La casa de los famosos Colombia y en la que tres exparticipantes tendrán la oportunidad de regresar a la competencia.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

En este caso, Beba de la Cruz hará parte de este grupo junto a Marilyn Patiño y Luisa Cortina.

En esta ocasión serán los participantes quienes tendrán la responsabilidad de decidir cuál de las tres regresará oficialmente a la competencia.

Beba confirma su regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Durante la gala del 24 de marzo, se dará a conocer la noticia dentro de la casa y se realizará el ingreso de las tres exparticipantes, quienes convivirán con los famosos por estos días.

Será hasta el viernes cuando, por medio de una votación interna, se defina quién de ellas continuará en la casa más famosa de Colombia.

¿Qué expectativa genera el regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia?

Cabe recordar que Beba de la Cruz salió recientemente de La casa de los famosos Colombia tras obtener el menor porcentaje de votación por parte del público.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera causa revuelo tras revelar que ahora está soltero de nuevo: “Si te vi no me acuerdo”

Luego de su salida, la participante reaccionó a varios momentos que ocurrieron dentro de la casa y que no conocía mientras estaba en competencia.

Ahora, con esta nueva oportunidad, su regreso se da en un contexto diferente, ya que cuenta con información adicional sobre lo que ha sucedido fuera de La casa, lo que podría influir en su forma de juego durante esta semana.

Beba confirma su regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En redes sociales, los seguidores han compartido sus opiniones sobre el poder de la resurrección y han expresado expectativa por lo que ocurrirá en los próximos días.

También han mencionado la posible reacción de Mariana Zapata, con quien Beba tuvo una cercanía durante su paso por La casa de los famosos Colombia.