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Beba desató expectativa por su regreso a La casa de los famosos tras mensaje del ‘Jefe’; esto dijo

Beba anunció su regreso a La casa de los famosos con mensaje sobre el Jefe que generó expectativa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba sorprende con “el Jefe me llama” y confirma su regreso a La casa de los famosos
Beba confirma su regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Beba de la Cruz compartió un video en el que utilizó un audio viral para simular una llamada, que por supuesto, llamó la atención de sus seguidores al acompañarlo con un mensaje que generó expectativa sobre su regreso a La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Beba de la Cruz volverá a La casa de los famosos Colombia?

En la descripción del video escribió Beba: “el Jefe me llama y yo voy corriendo. Entrando, ¡mi linda!”, causando cientos de reacciones entre los internautas.

Este video se da en medio de la dinámica del poder de resurrección, que será aplicada esta semana en La casa de los famosos Colombia y en la que tres exparticipantes tendrán la oportunidad de regresar a la competencia.

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En este caso, Beba de la Cruz hará parte de este grupo junto a Marilyn Patiño y Luisa Cortina.

En esta ocasión serán los participantes quienes tendrán la responsabilidad de decidir cuál de las tres regresará oficialmente a la competencia.

Beba sorprende con “el Jefe me llama” y confirma su regreso a La casa de los famosos
Beba confirma su regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Durante la gala del 24 de marzo, se dará a conocer la noticia dentro de la casa y se realizará el ingreso de las tres exparticipantes, quienes convivirán con los famosos por estos días.

Será hasta el viernes cuando, por medio de una votación interna, se defina quién de ellas continuará en la casa más famosa de Colombia.

¿Qué expectativa genera el regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia?

Cabe recordar que Beba de la Cruz salió recientemente de La casa de los famosos Colombia tras obtener el menor porcentaje de votación por parte del público.

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Luego de su salida, la participante reaccionó a varios momentos que ocurrieron dentro de la casa y que no conocía mientras estaba en competencia.

Ahora, con esta nueva oportunidad, su regreso se da en un contexto diferente, ya que cuenta con información adicional sobre lo que ha sucedido fuera de La casa, lo que podría influir en su forma de juego durante esta semana.

Beba sorprende con “el Jefe me llama” y confirma su regreso a La casa de los famosos
Beba confirma su regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En redes sociales, los seguidores han compartido sus opiniones sobre el poder de la resurrección y han expresado expectativa por lo que ocurrirá en los próximos días.

También han mencionado la posible reacción de Mariana Zapata, con quien Beba tuvo una cercanía durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

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