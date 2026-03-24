En la noche del lunes 23 de marzo, Juancho Arango fue el último participante en recibir su respectivo congelado de la temporada en La casa de los famosos Colombia 2026.

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Precisamente, recibió la visita de su hijo Mateo, quien llegó con mucha decencia a la casa más famosa y, de hecho, se presentó ante los compañeros de su padre.

El joven se veía algo nervioso, peor fue contundente al darle el mensaje de apoyo al actor, quien lloró luego de que su hijo se fue.

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¿Qué le dijo Yuli Ruiz a Juancho Arango tras el congelado en La casa de los famosos Colombia 2026?

Yuli Ruiz generó debate entre los comentarios al decirle “suegro” a Juancho Arango, luego de que su hijo fue a visitarlo en La casa de los famosos Colombia 2026.

Yuli Ruiz desata revuelo al llamar “suegro” a Juancho Arango. (Foto: Canal RCN)

Para muchos, ella dijo lo que las colombianas pensaron, porque le echaron el ojo al Mateo, sin embargo, ella sí lo expresó sin pensarlo y genero debate en los comentarios del clip en donde se reveló lo que le dijo al actor.

Por su lado, Juacnho solo reaccionó debido a que todos sus compañeros lo abrazaron, como es de costumbre tras cada congelado.

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¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

En las últimas semanas, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se han visto bastante distantes, luego de que la paisa terminara su elación con él, pues confesó que le parecía que él es un controlador.

Yuli Ruiz no se guardó nada y reaccionó al hijo de Juancho Arango. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, el actor se molestó por los cometarios de su compañera y ante un posicionamiento, dejó claro que él no es así, lo que molestó a Yuli y durante una eliminación, discutieron por el tema.

Por ahora, ambos famosos están distantes y no se han dejado ver cercanos otra vez y más cuando Ruiz se dio un beso con Altafulla, lo que generó lágrimas en el actor, quien reveló que sí le dolió lo que ella hizo.

Días después del beso con Altafulla, Yuli dijo que no le importaba lo que pensaran de ella en la casa por eso que hizo, pero sí mostró preocupación porque le afana lo que piensen de ella los televidentes.