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Él es Mateo, hijo de Juancho Arango, que visitó La casa de los famosos y generó reacciones

Mateo, hijo de Juancho Arango, generó conversación en redes sociales tras su visita en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mateo, hijo de Juancho Arango, generó conversación en redes sociales
Mateo, hijo de Juancho Arango, llamó la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Juancho Arango, participante de La casa de los famosos Colombia, continúa generando conversación. Esta vez, los internautas no se enfocan en su paso por el reality, sino en su hijo Mateo, quien ha despertado interés en redes sociales.

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¿Quién es Mateo Arango, hijo de Juancho Arango?

Mateo Arango es uno de los hijos del actor colombiano Juan Carlos “Juancho” Arango. A diferencia de su hermano mayor, Samuel, quien ha llamado la atención por su incursión en la música y su parecido físico con su padre, Mateo ha mantenido un perfil más reservado.

Es hijo del actor y de Anastasia, una periodista británica con quien Arango sostiene una relación desde hace más de dos décadas. En distintas entrevistas, el actor ha mencionado detalles de su vida familiar y ha compartido que suele referirse a Mateo con el apodo “Corosín”.

¿Quién es Mateo Arango, hijo de Juancho Arango?
Mateo Arango, hijo de Juancho Arango, visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Aunque no está vinculado públicamente al mundo de la actuación, Mateo ha aparecido ocasionalmente en publicaciones familiares en redes sociales del actor, donde se evidencia la cercanía entre ellos.

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¿Cómo fue la visita de Mateo Arango en La casa de los famosos Colombia?

Mateo ingresó al reality durante la dinámica conocida como “congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben visitas del exterior.

Durante su aparición, el joven se acercó directamente a su padre y lo sorprendió al llevarle una de sus batas favoritas. Además, le expresó palabras de apoyo, señalando que su participación en el programa iba por buen camino.

En la casa estamos felices, estamos bien. Estamos muy felices de que estés acá. Lo estás haciendo bien.

¿Cómo fue la visita de Mateo Arango en La casa de los famosos Colombia?
Así fue la visita de Mateo Arango en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Mientras Juancho sonreía, Mateo le recordaba cuánto lo quería y lo extrañaba. El joven también expresó que, aunque sabían que participar en el reality no es fácil, se sentían orgullosos del actor.

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¿Qué dijo Juancho Arango tras la visita de Mateo Arango en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la visita, Juancho Arango reaccionó con gestos de emoción. Aunque intentó mantenerse en las reglas del juego para evitar sanciones, no pudo evitar sonreír y despedirse con un beso.

Más adelante, el actor compartió con sus compañeros la importancia de sus hijos en su vida, afirmando que son una parte fundamental de su motivación. También confesó que la visita de Mateo lo llevó a llorar dentro del programa.

El actor explicó que este encuentro lo dejó “cero kilómetros”, una expresión con la que dio a entender que se sintió renovado para continuar en el programa. En redes sociales, los internautas destacaron la escena y señalaron que fue un momento cargado de emotividad.

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