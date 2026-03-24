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Jhonny Rivera habría reaccionado a comentarios de Giovanny Ayala: “tal vez no tiene la oportunidad”

Jhonny Rivera habría respondido a Giovanny Ayala tras recientes comentarios que muchos asociaron a él y su esposa, Jenny López.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Respuesta directa? Jhonny Rivera reaccionaría a comentarios de Giovanny Ayala
¿Respuesta directa? Jhonny Rivera reaccionaría a comentarios de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN).

La polémica entre dos grandes artistas del genero popular continua: tras las recientes palabras que Giovanny Ayala mencionó públicamente y que muchos asociaron con Jhonny Rivera, este parece haberle enviado una indirecta tras una reciente dinámica en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Giovanny Ayala y por qué lo relacionaron con Jhonny Rivera y Jenny López?

Hace pocos días las redes sociales se llenaron de críticas hacia Giovanny Ayala por sus recientes palabras que muchos asociaron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López que fue tendencia en las redes sociales por ser una de las más esperadas del 2026.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre sus colegas?
Giovanny Ayala opina sobre sus colegas en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

“No tengo que casarme con un país entero, tirar la casa por la ventana, ni gastar millones”.

Su comentario llegó justo después de haber criticado al estilo vocal de Jessi Uribe al mencionar que este “chillaba” mucho al momento de cantar sus canciones: “hay que dejar de cantar tan chillón. Deje de chillar tanto cantando”.

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¿Jhonny Rivera respondió a Giovanny Ayala?

Ahora bien, en medio de su luna de miel con su joven esposa Jenny López, Jhonny Rivera realizó una dinámica de preguntas y respuestas en donde recibió un comentario particular en el que le expresaban lo feliz que se sentían de verlo vivir una vida de ensueño junto al ahora amor de su vida.

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Ante estas palabras Rivera expresó que le alegraba recibir este tipo de comentarios, especialmente porque en ocasiones lo calificaban de presumido cuando él solo compartía su experiencia y lujos para aquellos que querían conocer más de cerca cómo era parte de su vida actual.

"Así como tú ves las historias y te alegras, otros me dicen chicanero, me dicen... pero yo veo que mis historias las están viendo casi doscientas mil personas, si las están viendo es porque les gusta el contenido. Entonces porque alguno me diga algo no voy a dejar de hacerlo"

Así mismo, Rivera mencionó que todo lo que publicaba en redes sociales era siempre pensando en el entretenimiento de sus seguidores.

"Yo lo hago con mucho amor, no es para que se lo tomen a mal, como presumir, no. Lo hago con amor, hay mucha gente que tal vez no tiene la oportunidad de venir por acá, pero sí quisiera conocer un poquito de esto, entonces yo se los comparto"

Estas palabras fueron relacionadas a los recientes comentarios que hizo Giovanny Ayala y fueron interpretados como una posible respuesta indirecta hacia el artista. Sin embargo, todo se trata de rumores.

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