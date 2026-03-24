Karina García rompió el silencio sobre la página azul de su hija: ¿la dejará?

El pasado viernes 20 de marzo, hubo un gran revuelo en redes sociales debido a un video de la hija de Karina García, Isabella Vargas, quien le dice a su madre que abrirá una cuenta en la página azul.

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Esta noticia, la joven de 18 años se la dio a la influenciadora a través de un TikTok Live, en donde se viralizó por la reacción que tuvo Karina García.

Días después de que el clip circuló por todas las redes sociales, Karina García rompió el silencio y habló por su parte para aclarar si sí dejaría que su hija haga ese tipo de contenido.

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¿Cómo le dio la noticia Isabella Vargas a Karina García sobre abrir una cuenta en la página azul?

Isabella Vargas estaba transmitiendo un Live por TikTok y llamó a su mamá en donde le contó que está pensando en abrir una cuenta en la página azul.

Karina García aclara lo que piensa sobre la decisión de Isabella Vargas. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la joven, ella cree que le iría muy bien teniendo su propia cuenta y por eso le insistió a su mamá, que esto no sería una mala idea, pero Karina fue bastante contundente con su respuesta.

En el clip, se ve que Isabella se ríe cuando su mamá responde, debido a que se trata de una broma, pero la influenciadora sí le creyó.

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¿Qué le respondió Karina García a su hija tras anunciar que abriría una cuenta en la página azul?

Karina García se escuchó bastante alterada al decirle que no y le justificaba a su hija que, ella no necesita eso y que no dejaría que cometa sus mismos errores.

De acuerdo con la influenciadora, no quiere que la joven sea señalada como ella, por tener una de esas cuentas. Por eso mismo, García le dijo a Isa que ella pida la mensualidad que quiera, pero que no abra su cuenta.

En la llamada, Karina le dijo que se tuvo que salir de su reunión importante para poderle responder y llorar, porque sí se alcanzó a preocupar.

Karina García responde sobre el futuro de su hija. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre darle permiso a su hija de tener una cuenta en la página azul?

En las historias publicadas por Karina García en horas de la tarde de este martes 24 de marzo, la influenciadora respondió que, aunque fue broma, no quiere que Isabella cometa errores al igual que ella.

Además, reveló que la joven vive bien y no le hace falta nada, pero, sobre todo, quiere que haga su propio imperio y sea muy grande.