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Jessi Uribe reveló la conversación que tuvo con Yeison Jiménez un día antes de su muerte

Jessi Uribe contó detalles inéditos de la charla que tuvo con Yeison Jiménez un día antes de su trágica muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe revela la última charla con Yeison Jiménez antes de su muerte
Jessi Uribe revela la última charla con Yeison Jiménez antes de su muerte. (Foto Canal RCN).

Luego de poco más de dos meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, Jessi Uribe contó por primera vez cómo se enteró de este trágico suceso y compartió detalles inéditos de la última conversación que tuvo con el artista.

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¿Qué le dijo Yeison Jiménez a Jessi Uribe un día antes de morir?

Jessi Uribe reveló en entrevista detalles sobre cómo tomó la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. El artista de música popular sorprendió al revelar detalles inéditos de la última conversación que tuvo con él y los planes que quedaron inconclusos.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Según palabras de Uribe, un día antes de la muerte de Yeison habló con él para ultimar detalles sobre un video musical que planeaban grabar sobre la Selección Colombia junto a otros grandes artistas del género popular, por lo que Jiménez le pidió que le consiguiera la camiseta en su talla debido a que iba un poco retrasado a dicho compromiso.

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"Cuando pasó lo de Yeison, yo hablé con él el día anterior, porque íbamos a hacer el video en mi casa; íbamos a tener a todos los artistas en mi casa. Me dijo: papi, llego tarde, ayúdeme a conseguir la camisa de la Selección, soy talla L...”, comentó Jessi.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la muerte de Yeison Jiménez?

En esta misma entrevista, Jessi Uribe comentó que tras enterarse de la muerte del cantante y de la forma en la que había fallecido se sintió bastante afectado, a tal punto de sentir temor de abordar un avión justo para dirigirse a una presentación musical como lo hizo Yeison Jiménez antes de morir.

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“Bueno, cuando supe eso, fue terrible para todos, porque ese día todos cantábamos saber lo que pasó con su avión y todo, y tener que coger un avión luego de que esto pasara, la verdad a todos nos afecta y creemos aún que es mentira", agregó el cantante de música popular.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
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