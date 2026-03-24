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¿Karina García tomará acciones legales en contra de quienes la difamen? Esto dijo la influenciadora

Karina García reveló si está considerando o no tomar acciones legales frente a quienes la difaman en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Todo sobre la posible acción legal de Karina García por difamación
Todo sobre la posible acción legal de Karina García por difamación. (Foto Canal RCN | Freepik).

Karina García, panelista de ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia sorprendió a sus seguidores al referirse a acciones legales frente a las personas que han difamado de ella.

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¿Karina García demandará a quienes han hablado mal de ella?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García recibió una sugerencia por parte de uno de sus fanáticos, quien le expresó que debería comenzar a tomar acciones legales contra las personas que buscaban difamarla constantemente en las redes sociales.

¿Demandará por difamación? Esto reveló Karina García
¿Demandará por difamación? Esto reveló Karina García. (Foto Canal RCN).

"Me caes bien, deberías denunciar a las personas que te difaman", comentó el internauta.

Ante esto, la creadora de contenido digital no dudó en reaccionar mencionando que dentro de sus planes no estaba el involucrarse en temas legales para conseguir que las personas que han lanzado juicios falsos sobre ella se retracten. Por el contrario, fiel a sus creencias, expresó que el karma se encargaría de este tipo de situaciones.

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"Fiel creyente de que el karma existe y tarde que temprano les tocará rendir cuentas de todo el mal que han hecho”.

¿En qué anda Karina García en la actualidad?

Tras su salida de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia del Canal RCN, Karina García retomó sus redes sociales y emprendimiento de moda, además de convertirse en panelista de ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia junto a Roberto y Camilo.

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La joven influenciadora agregó que actualmente se encuentra tranquila con su vida, además de recibir constantes propuestas de trabajo, por lo que no prestaba atención a los comentarios de personas malintencionadas.

“Yo sigo viviendo tranquila, llenita de trabajo y gente que me ama. Recuerden que todo en la vida se paga mis bebés"

Con esta respuesta, Karina García dejó claro que hasta el momento no ha pensado en tomar acciones legales para sobrellevar los malos comentarios en redes sociales.

¿Karina García irá a la justicia contra quienes la difamen? Esto dijo
¿Karina García irá a la justicia contra quienes la difamen? Esto dijo. (Foto Canal RCN).
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