Isabella Ladera llama la atención al revelar la promesa que hizo durante su embarazo

Desde que confirmó su embarazo, Isabella Ladera ha compartido distintos momentos de esta etapa, generando conversación entre quienes siguen su proceso. Esta vez, la influencer llamó la atención al revelar la decisión que tomó para cuidar su proceso.

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¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Tras confirmar que espera un hijo junto al modelo peruano Hugo García, Isabella Ladera ha manifestado sentirse emocionada por esta nueva etapa. La noticia fue revelada el 13 de febrero de 2026 a través de una publicación en redes sociales y una sesión de fotos.

Durante las primeras semanas, la creadora de contenido evitó precisar el tiempo exacto de gestación, lo que generó comentarios en plataformas digitales. Sin embargo, a inicios de marzo decidió aclarar esta información para frenar especulaciones.

Además, ha expresado que su intención es tener un proceso de parto natural, priorizando el bienestar del bebé. También ha mencionado que no tiene preferencia por el sexo del hijo y que contempla la posibilidad de elegir un nombre unisex.

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¿Qué promesa se hizo Isabella Ladera durante su embarazo?

En medio de su proceso, Isabella Ladera compartió que su rutina ha cambiado. Antes del embarazo, estaba acostumbrada a realizar ejercicio con frecuencia, pero durante esta etapa ha experimentado cansancio al realizar actividades cotidianas.

Isabella Ladera prioriza el ejercicio durante su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Frente a esto, reveló que tomó la decisión de hacerse una promesa personal: salir a caminar todos los días, incluso si se trata de recorridos cortos. Según explicó, esta decisión responde a su interés por mantenerse activa y evitar el sedentarismo.

De acuerdo con lo que ha dicho en redes sociales, esta práctica busca aportar tanto a su bienestar como al desarrollo del bebé, en una etapa en la que ha tenido que adaptar su estilo de vida.

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¿Qué beneficios tiene caminar durante el embarazo?

Caminar es considerado un ejercicio seguro durante el embarazo, siempre que no exista una indicación médica que lo limite. Entre los beneficios físicos se encuentra el control del peso gestacional, la mejora en la circulación y el fortalecimiento muscular.

También puede contribuir a prevenir condiciones como la diabetes gestacional y ayudar a mantener niveles adecuados de presión arterial. Además, favorece el funcionamiento del sistema digestivo, lo que puede aliviar molestias comunes en esta etapa.

Caminar es un ejercicio recomendado durante el embarazo / (Foto de Freepik)

En el plano emocional, caminar puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, así como facilitar el descanso. Especialistas suelen recomendar caminatas de entre 20 y 30 minutos al día, manteniendo una intensidad moderada y atendiendo a las señales del cuerpo.

Para realizar esta actividad de forma adecuada, se sugiere utilizar calzado cómodo, mantenerse hidratada y elegir superficies estables.