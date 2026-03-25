Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera llama la atención al revelar la promesa que hizo durante su embarazo

Isabella Ladera contó detalles sobre su embarazo y reveló la decisión que tomó para cuidar su salud y la de su bebé.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera llama la atención al revelar la promesa que hizo durante su embarazo
Isabella Ladera revela cómo cuida de su salud en el embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Desde que confirmó su embarazo, Isabella Ladera ha compartido distintos momentos de esta etapa, generando conversación entre quienes siguen su proceso. Esta vez, la influencer llamó la atención al revelar la decisión que tomó para cuidar su proceso.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Tras confirmar que espera un hijo junto al modelo peruano Hugo García, Isabella Ladera ha manifestado sentirse emocionada por esta nueva etapa. La noticia fue revelada el 13 de febrero de 2026 a través de una publicación en redes sociales y una sesión de fotos.

Durante las primeras semanas, la creadora de contenido evitó precisar el tiempo exacto de gestación, lo que generó comentarios en plataformas digitales. Sin embargo, a inicios de marzo decidió aclarar esta información para frenar especulaciones.

Además, ha expresado que su intención es tener un proceso de parto natural, priorizando el bienestar del bebé. También ha mencionado que no tiene preferencia por el sexo del hijo y que contempla la posibilidad de elegir un nombre unisex.

Artículos relacionados

¿Qué promesa se hizo Isabella Ladera durante su embarazo?

En medio de su proceso, Isabella Ladera compartió que su rutina ha cambiado. Antes del embarazo, estaba acostumbrada a realizar ejercicio con frecuencia, pero durante esta etapa ha experimentado cansancio al realizar actividades cotidianas.

¿Qué promesa se hizo Isabella Ladera durante su embarazo?
Isabella Ladera prioriza el ejercicio durante su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Frente a esto, reveló que tomó la decisión de hacerse una promesa personal: salir a caminar todos los días, incluso si se trata de recorridos cortos. Según explicó, esta decisión responde a su interés por mantenerse activa y evitar el sedentarismo.

De acuerdo con lo que ha dicho en redes sociales, esta práctica busca aportar tanto a su bienestar como al desarrollo del bebé, en una etapa en la que ha tenido que adaptar su estilo de vida.

Artículos relacionados

¿Qué beneficios tiene caminar durante el embarazo?

Caminar es considerado un ejercicio seguro durante el embarazo, siempre que no exista una indicación médica que lo limite. Entre los beneficios físicos se encuentra el control del peso gestacional, la mejora en la circulación y el fortalecimiento muscular.

También puede contribuir a prevenir condiciones como la diabetes gestacional y ayudar a mantener niveles adecuados de presión arterial. Además, favorece el funcionamiento del sistema digestivo, lo que puede aliviar molestias comunes en esta etapa.

¿Qué beneficios tiene caminar durante el embarazo?
Caminar es un ejercicio recomendado durante el embarazo / (Foto de Freepik)

En el plano emocional, caminar puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, así como facilitar el descanso. Especialistas suelen recomendar caminatas de entre 20 y 30 minutos al día, manteniendo una intensidad moderada y atendiendo a las señales del cuerpo.

Para realizar esta actividad de forma adecuada, se sugiere utilizar calzado cómodo, mantenerse hidratada y elegir superficies estables.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri ya seleccionó niñas para celebrarles su fiesta de 15 años Andrea Valdiri

Andrea Valdiri ya seleccionó niñas para celebrarles su fiesta de 15 años: así avanza su iniciativa

Andrea Valdiri mostró cómo fue el encuentro con algunas de las niñas que seleccionó para celebrar su fiesta de 15 años.

Andrea Valdiri revela insólita exigencia de madre en su proyecto de quinceañeras Andrea Valdiri

Andrea Valdiri revela insólita exigencia de una madre en su proyecto de quinceañeras

Andrea Valdiri contó la incómoda petición de una madre en su proyecto de quinceañeras y generó debate en redes.

La Segura preocupa a sus seguidores al revelar que atraviesa una etapa emocional difícil La Segura

La Segura preocupa a sus seguidores al revelar que atraviesa una etapa emocional difícil

La Segura sorprendió a sus fans al confesar que atraviesa días marcados por cambios y momentos difíciles con su pareja.

Lo más superlike

Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio tras rumores de infidelidad Carmen Villalobos

Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio tras rumores de infidelidad: "Muy hermosa"

Frederik Oldenburg respondió a rumores de infidelidad tras su ruptura con Carmen Villalobos y aclaró su situación.

Luisa Cortina rompe el silencio y responde a críticas por hablar de Alexa Torrex La casa de los famosos

Luisa Cortina respondió a críticas por hablar de Alexa Torrex: "no es de mis quereres"

Blessd sorprende con video y emojis de desamor que avivan rumores con Manuela QM Blessd

Blessd avivó rumores sobre su relación con Manuela QM tras mostrarse triste en redes, ¿qué dijo?

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?