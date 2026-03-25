Luisa Cortina respondió a críticas por hablar de Alexa Torrex: "no es de mis quereres"

Tras su visita a La casa de los famosos Colombia, Luisa Cortina fue cuestionada sobre sus comentarios hacia Alexa Torrex. La creadora de contenido llamó la atención al revelar su percepción acerca de la participante del reality.

Artículos relacionados Talento internacional Victoria Ruffo rompe el silencio tras rumor de su muerte con inesperado mensaje: “¿De qué me morí?”

¿Por qué Luisa Cortina visitó La casa de los famosos Colombia?

Luisa, quien fue la primera eliminada del reality en enero, regresó a la casa bajo la dinámica de “congelados”, una actividad en la que, tras la orden de El Jefe, todos los participantes deben quedarse completamente quietos en la posición en la que estén, sin hablar, moverse ni cambiar su expresión facial.

Luisa Cortina dedicó contundente mensaje a Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras dedicar varios mensajes a sus compañeros, Luisa se detuvo en Alexa, participante a quien le dirigió unas palabras que no pasaron desapercibidas.

Artículos relacionados Talento nacional Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su separación: ¿de quién se trata?

¿Qué le dijo Luisa Cortina a Alexa Torrex?

Según lo que se vio en el programa, le aseguró que sabía que había entrado con un “libreto” y señaló que ese guion incluiría dejar a su pareja, Jhorman Toloza, como el “cachón” ante el público.

Alexa Torrex fue cuestionada por su relación con Jhorman Toloza / (Fotos del Canal RCN)

Este comentario, según afirman internautas en redes sociales, haría referencia a su ‘shippeo’ con Tebi Bernal dentro del reality. Además, Luisa hizo una referencia musical al mencionar un verso de la canción:

“Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata”.

Tras terminar la dinámica, Alexa reaccionó molesta. Posteriormente, tomó la decisión de terminar su relación con Jhorman frente a las cámaras, explicando que lo hacía para evitar que continuaran los comentarios en redes sociales en su contra.

Artículos relacionados La Segura La Segura preocupa a sus seguidores al revelar que atraviesa una etapa emocional difícil

¿Qué critícas recibió Luisa Cortina por hablar acerca de Alexa Torrex?

A través de sus historias de Instagram, Luisa Cortina realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que varios usuarios cuestionaron sus comentarios sobre Alexa Torrex. En particular, le preguntaron por qué en algunos momentos parecía apoyarla y luego lanzaba declaraciones en su contra dentro del reality.

Frente a esto, Luisa respondió que sus palabras habían sido malinterpretadas. Explicó que en ningún momento dijo que Alexa fuera de su agrado, pero que sí la considera una participante relevante dentro del programa.

“Yo muy claramente dije: no es de mis quereres, pero la veo en la final”, afirmó.

Además, señaló que su percepción se basa en el contenido que Alexa genera dentro de la casa, indicando que, aunque personalmente no le gusta, considera que aporta a la dinámica del reality.

Actualmente, Luisa Cortina volvió a ingresar a La casa de los famosos Colombia, por lo que los internautas están pendientes de sus declaraciones en el programa, que se emite por Canal RCN a las 8:00 p.m.