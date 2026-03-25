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Eidevin y Alejandro Estrada tuvieron una fuerte discusión por el trato a las mujeres; esto se dijeron

Eidevin y Alejandro Estrada vivieron un tenso enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia tras señalamientos sobre respeto.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada y Eidevin se enfrentan.
Alejandro Estrada y Eidevin se enfrentan en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada protagonizó un nuevo enfrentamiento con Juanda Caribe y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3.

La enemistad entre Alejandro Estrada y Eidevin es cada vez más evidente.
La enemistad entre Alejandro Estrada y Eidevin es cada vez más evidente en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué volvieron a discutir Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes hicieron una actividad llamada “alguien de aquí” en la que debían lanzar una indirecta sin decir el nombre de la persona.

La dinámica no duró mucho pues los ánimos se exaltaron casi que de inmediato. La discusión comenzó en la sala de la casa y se trasladó hasta la entrada del baño.

Alejandro, Eidevin y Juanda Caribe no quedaron contentos con los señalamientos que se hicieron el uno al otro sobre el trato que le dan a las mujeres dentro de la competencia.

Eidevin y Juanda Caribe no soportaron que el actor les dijera que ellos trataban de mala manera a las mujeres de la casa.

Ambos no dudaron en reclamarle al cucuteño y pedirle explicaciones por sus palabras.

Alejandro sostuvo que en varias oportunidades ellos han tenido actitudes negativas hacia Alexa Torrex, pero que como se trata de ellos, no lo consideran un problema.

Estrada aseguró que lo único que ha hecho es defenderse de los insultos y acusaciones de sus compañeros.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a las acusaciones que le hizo Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribe, por su parte, replicó que nunca han usado malas palabras contra las mujeres, incluso cuando ellas sí lo han hecho, porque consideran que no se debe discutir de esa forma con ellas.

Alejandro insistió en que expresiones como “payasa” o “loca” no son insultos, sino respuestas defensivas ante lo que él considera exageraciones.

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La conversación dejó en evidencia las diferencias de percepción de los famosos sobre lo que significa un trato respetuoso.

Alexa Torrex, al ser consultada, confirmó que Eidevin sí la ha tratado mal en varias ocasiones, lo que reforzó la postura de Alejandro y aumentó la incomodidad en el grupo.

Tras el enfrentamiento, la tensión no disminuyó, pues la casa vivió el reingreso de Beba, Luisa Cortina y Marilyn Patiño.

Las tres estarán hasta el viernes para disputar el poder de resurrección, que le permitirá a una de ellas regresar a la competencia.

Juanda, como líder de la semana, organizó la distribución de habitaciones: Patiño fue enviada a Tormenta, mientras que Beba y Luisa quedaron en Calma, equilibrando los equipos temporalmente.

Eidevin arremete contra Alejandro Estrada.
Eidevin arremete contra Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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