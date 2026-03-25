Yeferson Cossio sufrió duro percance en la nieve: "Me dolieron los pulmones"

El creador de contenido Yeferson Cossio generó una ola de reacciones en redes sociales al compartir un particular incidente sufrido en su viaje por Europa.

Yeferson Cossio hace mal los cálculos y sufre una caída. (Foto Canal RCN)

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¿Qué incidente tuvo Yeferson Cossio en su viaje?

El creador de contenido ha estado mostrando todo lo que hace en sus días de descanso.

Cossio se ha mostrado volando en helicóptero, esquiando, disfrutando de festivales de música electrónica y también le ha quedado tiempo para sus ocurrencias.

En medio de sus publicaciones, el influenciador compartió un clip en el que se le ve lanzándose a la nieve sin camisa, convencido de que el terreno estaba suave.

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Sin embargo, la superficie estaba dura y terminó golpeándose fuertemente el tórax. El paisa acompañó el video con un comentario en el que relató que el impacto le dejó un dolor intenso en los pulmones.

El golpe en la nieve no ha sido el único inconveniente que ha enfrentado Yeferson Cossio en su viaje.

¿Cómo fue el momento en el que casi se accidentan los hermanos Cossio en su viaje?

Recientemente, él y su hermana estuvieron a punto de verse involucrados en un accidente de tránsito.

Según lo relatado, un vehículo se estrelló a gran velocidad contra una viga muy cerca de donde ellos se encontraban.

El impacto fue tan fuerte que por poco los alcanza, dejándolos en estado de shock y con la sensación de haber tenido una segunda oportunidad en la vida. Por fortuna, todo quedó en un susto y pudieron continuar con su recorrido.

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Luego del incidente en la nieve y del susto con el accidente de tránsito, Yeferson Cossio ha aprovechado sus redes sociales para enviar un mensaje más profundo a sus seguidores.

El creador de contenido ha sido insistente en recordar que la vida es un regalo y que cada día debe vivirse con gratitud, sin intentar entender todo lo que sucede.

Para él, las experiencias extremas y los sustos que ha enfrentado en su viaje por Europa se han convertido en recordatorios de lo frágil que puede ser la existencia y de lo importante que es aprovecharla al máximo.