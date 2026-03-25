Tras su eliminación en enero, Luisa Cortina volvió a La casa de los famosos Colombia y rápidamente se convirtió en tema de conversación. Con su reingreso, la creadora de contenido reveló cómo se siente y qué espera de esta nueva oportunidad dentro del reality.

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¿Por qué Luisa Cortina volvió a La casa de los famosos Colombia?

Luisa Cortina regresó al reality principalmente por dos motivos: una dinámica de visita y la posibilidad de un reingreso oficial. El 23 de marzo de 2026 ingresó bajo la dinámica de "congelados", que permite a los participantes interactuar mientras otros permanecen inmóviles.

Luisa Cortina sorprendió en el congelado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante su paso, Luisa criticó la participación de sus excompañeros y, en especial, le dedicó un mensaje a Alexa Torrex. Cortina aseguró que su papel había sido planeado desde antes del reality y que, gracias a su 'shippeo' con Tebi, estaba haciendo quedar mal a su prometido.

Más allá de la visita temporal, Luisa es candidata para regresar de manera definitiva mediante el "Poder de la Resurrección", una mecánica donde el público o los concursantes votan para que un eliminado vuelva al juego.

Junto a ella, Beba y Marilyn Patiño compiten por ese cupo, luego de que Luisa fuera la primera eliminada de la temporada en enero.

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¿Por qué Luisa Cortina salió de La casa de los famosos Colombia?

Luisa fue eliminada el 18 de enero de 2026 tras obtener el 4,61% de los votos, quedando por debajo de Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Yuli Ruiz, Tebi Bernal y Renzo Meneses.

Luisa Cortina fue la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

A pesar de la eliminación, Luisa afirmó que no cambiaría su comportamiento y que prefirió ser auténtica. En el After Show recibió el "premio" Lágrima de Oro por su reacción tras salir, aunque aseguró sentirse tranquila y feliz de volver con su familia.

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¿Qué dijo Luisa Cortina tras su regreso a La casa de los famosos Colombia?

En sus primeras declaraciones luego del regreso, Luisa Cortina compartió que percibe la experiencia de manera diferente. En medio de una conversación con Eidevin, comentó que se siente más segura y que eso se refleja en su interacción con los demás participantes.

Me siento la energía distinta, me siento la energía como más segura

Luisa también expresó que está controlando sus reacciones y procurando comunicar sus opiniones de manera estratégica, ya que no quiere decir cosas de las que pueda arrepentirse, especialmente considerando que no puede compartir información del exterior.