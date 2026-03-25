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Él sería el novio de Mariana Gómez, exparticipante de MasterChef que está embarazada: ¿quién?

Desde que Mariana Gómez, exparticipante de MasterChef confirmó su embarazo, se revelaría la identidad de su posible pareja.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él sería el novio de Mariana Gómez, exparticipante de MasterChef que está embarazada: ¿fin al misterio?
¿Quién sería el novio de Mariana Gómez? | Fotos: Freepik

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia en que una reconocida actriz colombiana y exparticipante de MasterChef Celebrity, quien es Mariana Gómez.

Desde que confirmó la noticia con emotiva fotografía mediante sus redes sociales, varios navegantes se han preguntado acerca de quién es el novio de Mariana Gómez quien ha generado misterio al no revelar la identidad de su pareja.

Por su parte, se revelaría la identidad del hombre que sería su pareja tras una romántica fotografía en la que ella compartió parte de su rostro e internautas revelan que presuntamente sería un productor.

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¿Cuál fue la publicación que compartió Mariana Gómez confirmando su embarazo?

Hace unos días, Mariana Gómez compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras confirmar que está embarazada.

Él sería el novio de Mariana Gómez, exparticipante de MasterChef que está embarazada: ¿fin al misterio?
Mariana Gómez confirmó que está embarazada. | Foto: Freepik

En la publicación que compartió mediante sus redes sociales, la exparticipante de MasterChef expresó que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

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Así también, muchos navegantes generaron gran curiosidad tras saber la identidad del hombre quien sería el presunto novio de Mariana Gómez, pues, la actriz ha mantenido su relación en privado.

Él sería el novio de Mariana Gómez, exparticipante de MasterChef que está embarazada: ¿fin al misterio?
Él es el hombre que sería el novio de Mariana Gómez. | Foto: Freepik

¿Quién es el hombre que sería la pareja de Mariana Gómez, exparticipante de MasterChef Celebrity?

Tras varios días en el que una gran variedad de internautas se ha preguntado acerca de quién sería el novio de Mariana Gómez, se evidencia que es Rodrigo Trujillo, un productor colombiano.

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Otra de las razones por la que internautas afirman que Rodrigo es el novio de Mariana se debe a que ambos se comentan de tierna manera sus publicaciones mediante sus redes sociales.

De igual modo, otra de las evidencias se trata acerca del reciente comentarios que dejó Rodrigo Trujillo en la publicación de Mariana en donde se muestra feliz por el importante momento por el que está atravesando la actriz.

Aunque por el momento Mariana no ha revelado con exactitud la identidad de hombre que sería su pareja, sus seguidores la han felicitado por el importante momento por el que está atravesando.

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