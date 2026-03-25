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Fernando Alonso se convierte en padre: nació su primer hijo

Fernando Alonso se convirtió en padre tras el nacimiento de su primer hijo junto a Melissa Jiménez.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Fernando Alonso ya es padre tras el nacimiento de su primer bebé
Fernando Alonso ya es padre tras el nacimiento de su primer bebé (Foto Jade GAO / AFP)

El piloto Fernando Alonso ya es padre. El reconocido deportista español le dio la bienvenida a su primer hijo junto a la periodista Melissa Jiménez, cumpliendo así uno de los mayores sueños de su vida.

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La noticia se conoció en medio del calendario de la Fórmula 1, luego de que la escudería Aston Martin informara que el piloto retrasaría su llegada al Gran Premio de Japón por motivos personales.

Aunque en ese momento no se dieron detalles, posteriormente se confirmó que se trataba del nacimiento de su bebé.

Hasta ahora, no se han revelado mayores detalles sobre el recién nacido, y tampoco se ha confirmado públicamente el sex0 del bebé, lo que ha mantenido la expectativa entre seguidores y medios.

¿Cuándo nació el hijo de Fernando Alonso?

La fecha exacta del nacimiento no se ha confirmado, pero fuentes afirman que habría sido en plena semana del Gran Premio Japón, coincidiendo con uno de los momentos más exigentes de la temporada para el piloto.

A pesar de su ausencia en algunos compromisos previos, su equipo aseguró que todo estaba bajo control y que Alonso se reincorporaría sin problema a sus actividades deportivas.

Para el bicampeón del mundo, convertirse en padre representa la realización de un anhelo que había expresado en varias ocasiones.

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En entrevistas pasadas, el piloto había confesado que formar una familia era uno de sus grandes objetivos, aunque su carrera, marcada por constantes viajes y exigencias, había retrasado ese momento.

Personas cercanas a su entorno también habían señalado que este era un sueño muy importante para él, destacando su lado familiar y su deseo de dar este paso cuando encontrara a la persona indicada.

Fernando Alonso se estrena como padre con el nacimiento de su primer hijo
Fernando Alonso se estrena como padre con el nacimiento de su primer hijo (Foto Giuseppe CACACE / AFP)

¿Cómo se conocieron Fernando Alonso y Melissa Jiménez?

La relación entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez se hizo pública en 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Mónaco. Desde entonces, han optado por mantener su vida personal con discreción, alejados del foco mediático.

El embarazo también se manejó de forma reservada y solo se conoció meses después, cuando ya estaba avanzado. Posteriormente, el piloto compartió una imagen junto a su pareja, dejando ver el buen momento que atravesaban.

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Melissa, quien ya es madre de tres hijos de una relación anterior, se enfocó en esta etapa, reduciendo su actividad profesional en los últimos meses.

Con la llegada de este bebé, la pareja inicia una nueva etapa marcada por la ilusión, mientras Fernando Alonso equilibra su carrera en la Fórmula 1 con su nuevo rol como padre.

Fernando Alonso y Melisa Jiménez le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos
Fernando Alonso y Melisa Jiménez le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos (Foto Chandan Khanna / AFP)
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