Aida Victoria Merlano emocionó al revelar a la persona de la que está enamorada; ¿de quién se trata?

La influenciadora Aida Victoria Merlanosorprendió al revelar al hombre que la tiene profundamente enamorada.

Aida Victoria Merlano habló de su relación con Juan David Tejada y todo lo que sufrió. (Foto Canal RCN)

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La creadora de contenido subió un conmovedor clip junto a su pequeño hijo Emiliano en el que le dice que la tiene enamorada y que es un ser muy guapo, especial e inteligente.

Aida acompañó el video con un mensaje en el que expresa que Emiliano hará con ella lo que se le dé la gana, confirmando que su vida tiene sentido por la existencia de su hijo.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el papá de su hijo Emiliano?

Hace unos días atrás, la barranquillera participó en un podcast en el que hizo fuertes declaraciones sobre el papá de su hijo, Juan David Tejada, conocido como “El Rey de los agropecuarios”.

Merlano aseguró que su relación con Tejada fue un “infierno” y que sufrió presiones para entregar dinero al supuesto patrimonio que estaban construyendo, acciones que según ella estuvieron cerca de sobrepasar los límites.

También habló del daño psicológico que le dejó esa relación, lo que la llevó a buscar ayuda profesional.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a las acusaciones de Aida Victoria Merlano hacia Juan David Tejada?

Tras sus declaraciones en el podcast, Juliana Calderón salió en defensa de Juan David Tejada, asegurando que las palabras de Aida no correspondían a la verdad y que él tenía derecho a dar su versión.

La barranquillera no se quedó callada y respondió con firmeza, señalando que Calderón no tenía autoridad moral para cuestionar sus palabras.

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Aida recordó episodios de la vida personal de Juliana y la calificó como una “paganini”, asegurando que su relación con Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en el accidente aéreo junto a Yeison Jiménez, no era oficial y que ella era la “moza” que soportaba maltratos.

Por el momento, Juliana no se ha referido directamente a los señalamientos de Aida, aunque se espera que lo haga con pruebas, ya que los internautas comentan que si se está metiendo en un tema tan delicado es porque tiene argumentos sólidos para respaldar su postura.