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¿Adiós al rubio? Dani Duke sorprende al enseñar a sus fans el cambio de look que se piensa hacer

Dani Duke sorprendió a sus seguidores al revelar el nuevo look que planea hacerse, ¿le dirá adiós a su cabello rubio?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Dani Duke revela a sus fans el cambio de look que piensa hacerse
Dani Duke muestra a sus fans el cambio de look que desea hacerse en su cabello. (Foto: Canal RCN)

Dani Duke, novia de La Liendra, acudió a sus redes sociales para contarles a sus seguidores que está considerando hacerse un cambio radical en su cabello.

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¿Qué look ha considerado hacerse Dani Duke?

A través de sus redes sociales, donde suma más de tres millones de seguidores, Dani Duke sorprendió al revelar que está considerando un cambio de look. Para ello, compartió varias opciones con el fin de que sus fans la ayudaran a tomar la mejor decisión.

Dani Duke desea hacerse un cambio de look y muestra las opciones en redes
Dani Duke revela a sus fans las opciones que tiene para cambiar el look de su cabello. (Foto: Canal RCN)

En sus historias, la modelo y empresaria publicó distintas imágenes generadas con inteligencia artificial, en las que mostró posibles cortes y colores de cabello.

Entre las primeras opciones, aparece con un tono rubio caramelizado a la altura de los hombros, en dos estilos: uno liso y otro con ondas. Sin embargo, no fueron las únicas alternativas.

En otras imágenes, se le ve con el cabello más largo en tonos oscuros como negro o café, además de propuestas más arriesgadas con flecos en rubio o rosado, e incluso combinaciones en tonos chocolate y rosa.

Ey,confío en ustedes. Por favor, aconsejenme, necesito tomar decisiones", dijo en un video.

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¿Qué look le recomendaron a Dani Duke algunos de sus seguidores?

En la sección de comentarios de sus historias, donde compartió las imágenes, varios seguidores le sugirieron a la paisa optar por el tono chocolate, destacando que le daría un mayor contraste con su rostro y representaría un cambio más radical.

Dani Duke revela a sus fans las opciones que tiene para cambiar el look de su cabello
Seguidores de Dani Duke le recomendaron optar por un tono chocolate para su cabello. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué opinó La Liendra sobre el cambio de look que desea hacerse su novia, Dani Duke?

En un video posterior, Dani Duke compartió la reacción de La Liendra ante las distintas opciones de cambio de look.

En las imágenes se observa que, en un inicio, el creador de contenido quedó encantado con su cabello rubio en una versión más corta, asegurando incluso que le recordaba a un personaje de 'Resident Evil'.

No obstante, al revisar las demás alternativas, su opinión cambió. Aunque le aseguró que el tono negro también le favorecía y la hacía ver muy bien, Dani expresó sus dudas al considerar que podría hacerla lucir mayor.

En medio de la conversación, Carlos Mauricio Gómez, nombre real del youtuber, también opinó sobre los estilos más arriesgados, como los tonos rosados, señalando que suelen reflejar una personalidad aún en búsqueda de definición.

Finalmente, concluyó que, para él, la influencer se ve mejor con el cabello oscuro.

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