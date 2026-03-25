Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud

El mundo de la industria musical está en shock tras conocerse que la cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió un aparatoso accidente en su hogar; su padre reveló ante los medios detalles sobre su estado de salud.

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¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

En las últimas horas se conoció que la cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió un accidente que le provocó una lesión en la cadera y malestar en un nervio, generando preocupación entre sus seguidores.

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero que le provocó una fuerte lesión en sus caderas. (Foto: Sergi Alexander/Getty Images/AFP)

De acuerdo con su padre, Enrique Guzmán, el incidente habría ocurrido en la casa de una de sus hermanas, cuando un perro se le atravesó y provocó su caída.

Se le atravesó el pinche perro y se cayó y se pegó en la cadera y se le safó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio y eso le estiró un nervio de la pierna", contó.

En medio de esa misma entrevista con medios de comunicación, Enrique también entregó detalles sobre el estado actual de salud de su hija.

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¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán tras sufrir un aparatoso accidente?

El también cantante y compositor aseguró que el accidente no pasó a mayores, por lo que su hija no requirió hospitalización. Además, recordó que en una ocasión anterior ya había sufrido una situación similar, cuando se encontraba en Nueva York.

En ese sentido, detalló que la artista únicamente recibió algunos masajes como parte del tratamiento para aliviar la molestia y favorecer su recuperación y que se encuentra en excelentes condiciones.

Padre de Alejandra Guzmán revela que le su hija se encuentra estable. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images for Univision/AFP)

¿Qué proyectos prepara Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán prepara su regreso a los escenarios con la gira 'Los que nos quedamos', un proyecto con el que volverá a presentarse en distintas ciudades de México y reencontrarse con su público. Este tour representa una nueva etapa en su carrera, tras superar recientes dificultades de salud.

Además de los conciertos, la artista apuesta por un espectáculo renovado, en el que combinará sus grandes éxitos con una puesta en escena más actual.

Con este regreso, busca mantenerse vigente en la industria musical y fortalecer el vínculo con sus miles de seguidores.