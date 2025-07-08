Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su diagnóstico médico: tiene una enfermedad incurable

Alejandra Guzmán explicó su estado de salud y la razón que la obligó a cancelar conciertos este año.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Alejandra Guzmán revela su enfermedad y preocupa a sus fans
Tras rumores, Alejandra Guzmán reveló qué enfermedad padece y cómo la enfrenta en la actualidad. (Foto de AFP)

Alejandra Guzmán tiene preocupados a sus seguidores por su estado de salud. Hace unas semanas, el 24 de julio, publicó un comunicado oficial informando que todas sus presentaciones debían ser canceladas y reprogramadas para el siguiente año por recomendaciones médicas.

¿Qué enfermedad padece Alejandra Guzmán?

Tras esa información, surgieron varios rumores. Hubo quienes dijeron que la cantante mexicana habría recaído en sus adicciones; sin embargo, su hija desmintió dichos comentarios.

Alejandra Guzmán cancela sus presentaciones del 2025. (Foto del Canal RCN)

Su hermana, Sylvia Pasquel, rompió el silencio sobre la salud de Alejandra y, en un programa matutino reconocido en su país, dijo que la artista atraviesa por un momento delicado y que todo se deriva de los biopolímeros que se puso en 2009 como parte de un procedimiento estético.

Contó que Alejandra Guzmán se ha sometido a más de 40 intervenciones para retirar la sustancia, algo con lo que tendrá que lidiar por siempre. Tal como le ha sucedido a La Segura y a Yina Calderón, dos influencers colombianas que también sufren las consecuencias de los biopolímeros.

“Bueno, es delicado, pero no, no es grave; pero sí es muy delicado. Son operaciones muy delicadas y dolorosas”, dijo.

Alejandra Guzmán se presenta en el escenario durante la 33° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música de Univision.
Alejandra Guzmán desmintió rumores sobre su salud. Foto | Rodrigo Varela.

Sin embargo, eso no es todo. Recientemente, Alejandra Guzmán fue abordada por los periodistas del programa Venga la alegría para conocer de primera mano lo que estaba pasando y el motivo por el que canceló sus conciertos.

“Bien, muy bien, recuperándome. Me quitaron líquido sinovial y muchas cositas", dijo la cantante mientras se subía a su camioneta, cubriéndose con un tapabocas.

Además, la artista dijo que había sido diagnosticada con hipertensión, una condición que puede controlarse, pero no tiene cura.

¿Qué es la hipertensión arterial, la enfermedad que padece Alejandra Guzmán?

Esta enfermedad, también conocida como presión arterial alta, indica la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las arterias, lo que significa que el corazón debe trabajar con más fuerza para bombear de manera correcta la sangre por el cuerpo.

De acuerdo con los expertos, esta condición no tiene cura, aunque se puede controlar. Para esto son necesarios cambios en el estilo de vida, una dieta baja en sodio, ejercicio físico y disminuir el consumo de alcohol y cigarrillo. Además de seguir las recomendaciones médicas, es importante monitorear la presión constantemente y consultar al médico ante cualquier duda.

