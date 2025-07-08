Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Actor murió al defender a una mujer mientras paseaba a su perro en Estados Unidos

El actor de teatro perdió la vida en EE. UU. al intentar detener una violenta discusión familiar.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Adam Turck falleció al defender a una mujer mientras paseaba a su perro
Muere Adam Turck, actor de teatro, tras intervenir en una pelea callejera en EE. UU. (Imagen de Freepik)

Las autoridades de Richmond, Virginia en Estados Unidos, identificaron al hombre que falleció tras intervenir en una discusión familiar en plena vía pública. Se trata del actor Adam Turck, de 35 años.

¿Cómo murió Adam Turck?

De acuerdo con las investigaciones de la policía de Richmond, el artista caminaba con su mascota alrededor de las 10 de la mañana cuando fue testigo de una discusión entre una pareja.

Adam Turck perdió la vida en EE. UU. al intentar defender a una mujer en plena calle
Actor Adam Turck muere en Virginia en un acto de valentía que conmovió a su comunidad. (Imagen de Freepik)

El actor intervino para ayudar a la mujer, pero el otro hombre —de 19 años— sorpresivamente le disparó y luego se quitó la vida.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a ambos hombres gravemente heridos. Adam Turck falleció el mismo 2 de agosto, día en el que ocurrieron los hechos tras estar en cuidados intensivos.

¿Qué decisión tomó la familia de Adam Turck tras su muerte?

Tras el fatal suceso, medios locales informaron que la comunidad despidió al actor con honores, resaltando su generosidad y compromiso con quienes lo rodeaban.

Turck era reconocido por sus participaciones en obras de teatro. Recientemente había actuado en la producción Smoke, del teatro Cadence, y se preparaba para actuar en Drácula: Una comedia de horrores en el Richmond Triangle Players, según la revista People en Español.

Su familia decidió donar sus órganos para que continuara salvando vidas, un gesto que afirman él hubiera querido.

“Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por ese sacrificio”, expresaron sus familiares.

¿Cuál fue su última publicación de Adam Turck en Instagram?

En su última publicación en Instagram, Adam Turck dedicó un mensaje a los suplentes de teatro, a quienes llamó “los verdaderos héroes de las obras” y “la columna vertebral del teatro”.

Originario de Pensilvania, el actor se estableció en Richmond después de formar parte de la compañía itinerante National Players, del Teatro Olney. Participó en diversas producciones teatrales locales y, en 2018, fue reconocido como Mejor Actor en una Obra por su papel en Hand to God.

El jefe de la Policía de Richmond calificó el caso como “una trágica historia de violencia… contra una persona que simplemente intentaba calmar una discusión inquietante”.

