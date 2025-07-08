Koral Costa reveló que bajó de peso tras fuerte decisión con Omar Murillo, ¿por qué no están juntos?

Koral Costasorprendió este 7 de agosto con un video en el que presumió su figura y reveló que había bajado de peso tras una decisión de pareja tomada junto a su esposo, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Omar Murillo.

¿Cómo bajó de peso Koral Costa?

La cantante, empresaria y creadora de contenido explicó que, tras haber tomado la decisión de vivir en celibato dentro de su matrimonio con Omar Murillo, perdió algunos kilos. No reveló la cantidad exacta, pero sí mostró con orgullo su apariencia actual.

Omar Murillo y Koral Costa revelaron nueva etapa de su relación/Canal RCN

Aunque no existen estudios científicos que comprueben que el celibato esté directamente relacionado con la pérdida de peso, hay quienes opinan que este tipo de decisiones pueden influir en el estilo de vida, y por ende, en el peso corporal.

Lo cierto es que Koral Costa está feliz con su cambio y lo llamó con humor la “dieta del celibato”. Su esposo fue uno de los primeros en reaccionar, comentando que se ve “más bella que nunca”.

¿Por qué Omar Murillo y Koral Costa decidieron vivir en celibato?

La famosa pareja confesó que, tras 17 años de relación, tomaron esta decisión para "depurar energías" en sus cuerpos. “Nos vamos a guardar”, afirmaron públicamente.

De acuerdo con algunos estudios, este tipo de prácticas pueden traer beneficios psicológicos y espirituales, como:

Mayor estabilidad emocional y bienestar

Autodisciplina y concentración

Reducción del estrés

Koral Costa y Omar Murillo.

¿Por qué Koral Costa y Omar Murillo están separados físicamente?

Los seguidores de la pareja saben que Omar Murillo viajó en julio a España para cursar un diplomado en artes escénicas en una reconocida universidad del país europeo. Un sueño profesional que tenía desde hace tiempo y que finalmente pudo cumplir.

Koral Costa no lo acompañó porque no quería dejar sola a su mascota. Por esta razón, actualmente está gestionando los documentos necesarios para poder viajar con su perrito y reencontrarse con su esposo en España.

Además, planea llevar también a su mamá a Europa y visitar Francia, ya que es un sueño que su progenitora siempre ha querido cumplir, y Koral desea hacerlo realidad.