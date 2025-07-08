Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa reveló que bajó de peso tras fuerte decisión con Omar Murillo, ¿por qué no están juntos?

La cantante Koral Costa sorprendió al hablar sobre su figura y atribuir su cambio a una decisión de pareja inesperada.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Koral Costa revela que bajó de peso tras decisión con Omar Murillo
Koral Costa sorprende con su “dieta” y muestra su figura renovada. (Fotos del Canal RCN)

Koral Costasorprendió este 7 de agosto con un video en el que presumió su figura y reveló que había bajado de peso tras una decisión de pareja tomada junto a su esposo, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Omar Murillo.

Artículos relacionados

¿Cómo bajó de peso Koral Costa?

La cantante, empresaria y creadora de contenido explicó que, tras haber tomado la decisión de vivir en celibato dentro de su matrimonio con Omar Murillo, perdió algunos kilos. No reveló la cantidad exacta, pero sí mostró con orgullo su apariencia actual.

Omar Murillo y Koral Costa
Omar Murillo y Koral Costa revelaron nueva etapa de su relación/Canal RCN

Aunque no existen estudios científicos que comprueben que el celibato esté directamente relacionado con la pérdida de peso, hay quienes opinan que este tipo de decisiones pueden influir en el estilo de vida, y por ende, en el peso corporal.

Lo cierto es que Koral Costa está feliz con su cambio y lo llamó con humor la “dieta del celibato”. Su esposo fue uno de los primeros en reaccionar, comentando que se ve “más bella que nunca”.

Artículos relacionados

¿Por qué Omar Murillo y Koral Costa decidieron vivir en celibato?

La famosa pareja confesó que, tras 17 años de relación, tomaron esta decisión para "depurar energías" en sus cuerpos. “Nos vamos a guardar”, afirmaron públicamente.

De acuerdo con algunos estudios, este tipo de prácticas pueden traer beneficios psicológicos y espirituales, como:

  • Mayor estabilidad emocional y bienestar
  • Autodisciplina y concentración
  • Reducción del estrés
Koral Costa, Omar Murillo
Koral Costa y Omar Murillo.

¿Por qué Koral Costa y Omar Murillo están separados físicamente?

Los seguidores de la pareja saben que Omar Murillo viajó en julio a España para cursar un diplomado en artes escénicas en una reconocida universidad del país europeo. Un sueño profesional que tenía desde hace tiempo y que finalmente pudo cumplir.

Artículos relacionados

Koral Costa no lo acompañó porque no quería dejar sola a su mascota. Por esta razón, actualmente está gestionando los documentos necesarios para poder viajar con su perrito y reencontrarse con su esposo en España.

Además, planea llevar también a su mamá a Europa y visitar Francia, ya que es un sueño que su progenitora siempre ha querido cumplir, y Koral desea hacerlo realidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro estuvo en La Feria de las Flores en Medellín y reveló, en sus redes sociales, su paso por el desfile de carros antiguos. Emiro Navarro

Emiro Navarro se muestra emocionado al participar en su primera Feria de las Flores en Medellín

Con un video, el influencer Emiro Navarro mostró cómo inició para él el desfile de carros antiguos en una de las ferias más importantes del país.

Norma Nivia presume a Mateo Varela y responde críticas tras La casa de los famosos Colombia Norma Nivia

Norma Nivia presume apariencia de Mateo Varela y responde críticas tras La casa de los famosos

Norma Nivia y Mateo Varela siguen juntos tras el reality. Ella presumió su físico y respondió con firmeza a las críticas.

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi enamoraron bailando en la cocina de MasterChef Violeta Bergonzi

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi enamoraron bailando en la cocina de MasterChef

La actriz y la presentadora nos demostraron que su sabor no solo es bueno para las recetas del programa.

Lo más superlike

Michelle Rouillard le contestó a Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

Michelle Rouillard se molestó con Claudia Bahamón y la sorprendió con comentario en reto de MasterChef Celebrity.

Altafulla cantó en El Campín La casa de los famosos

Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín y compartió el momento La Liendra

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín: así reaccionaron sus seguidores

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?

Yanin Rocío Campos Talento internacional

Exparticipante de MasterChef México falleció en accidente vial: esto se sabe