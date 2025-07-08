Norma Nivia presume apariencia de Mateo Varela y responde críticas tras La casa de los famosos

Norma Nivia fue una de las actrices que participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, y allí, sin planearlo, se encontró con el amor. Durante el programa del Canal RCN, la reconocida actriz inició una relación con el modelo Mateo Varela.

¿Cómo presumió Norma Nivia el físico de Mateo Varela?

Ya han pasado casi dos meses desde que Altafulla se llevó el premio mayor del reality y las puertas de la casa más famosa del país se volvieron a cerrar. Esto indica que Norma y Mateo llevan un poco más de ese tiempo en su relación amorosa, conociéndose y viviendo algo que nunca imaginaron que podría pasar.

¿Qué parejas se conformaron en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Antes de conocer a Mateo, ella tenía claro su prospecto ideal de pareja. Una de las características que buscaba era que fuera alto, pues ella mide 1.84 metros y no se sentía cómoda con un hombre más bajo.

Por esa razón, no se fijó en Mateo en un principio. Sin embargo, el modelo e influencer decidió conquistar el corazón de Norma con su romanticismo, detalles y ternura. Y lo logró. A medida que pasaban los días en La casa de los famosos Colombia, Norma empezó a enamorarse de Mateo. El día en que fue eliminada, se lo hizo saber diciéndole cuánto lo amaba y que lo esperaría afuera.

Así fue. Se reencontraron tras la salida de Mateo e iniciaron un noviazgo más formal. Han demostrado que el amor va más allá de una diferencia de edad o estatura.

Durante el programa, tanto los famosos como los internautas notaron que la apariencia física de Mateo comenzó a cambiar, ya que empezó a verse más delgado. En redes sociales circularon comentarios que atribuían este cambio a su relación con Norma.

Por esta razón, el 7 de agosto, Norma Nivia subió una imagen de Mateo en la que presumió el físico de su novio y aprovechó para responder a esos comentarios negativos.

“Ahora sí, ¿dónde están los que decían que yo tenía mala mano? Porque yo lo veo más que bien”, escribió Norma.

Con esas palabras, la reconocida actriz dejó claro que Mateo Varela está mejor que nunca y que no fue por ella que bajó de peso.

¿Qué planes tienen Norma Nivia y Mateo Varela para su futuro?

Durante este jueves festivo, 7 de agosto de 2025, Norma Nivia llamó la atención también con otra publicación. En ella, la actriz y exhabitante de La casa de los famosos Colombia les pidió a sus fans que les enviaran “buena energía”.

No explicó las razones de su petición, pero esto dio pie a especulaciones sobre posibles proyectos laborales y/o personales que la pareja podría tener en su futuro.

Mateo Varela y Norma Nivia tienen un anuncio importante y despertaron curiosidad en sus fans/ Archivo RCN

Lo cierto es que ambos se han enfocado en crear contenido para sus redes sociales y en continuar con sus respectivos proyectos como modelo y actriz. Los fans que ganaron durante el reality del Canal RCN están felices de ver que su relación funciona y esperan que duren juntos por siempre.