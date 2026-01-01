Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nueva tragedia en la NASCAR: muere en incendio padre de un reconocido piloto

Las llamas consumieron la vivienda de los padres de un famoso piloto de la NASCAR, quien ya se pronunció ante lo sucedido.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Denny Hamlin ya se pronunció ante la muerte de su padre.
En el incendio, falleció el padre de Denny Hamlin y quedó gravemente herida su madre. Fotos: AFP - James Gilbert / Freepik

Semanas después de que el mundo de la NASCAR se estremeciera por la muerte del expiloto Greg Biffle, de su esposa y de sus dos hijos, un nuevo hecho enluta a uno de los circuitos deportivos más famosos de Estados Unidos.

¿Quién es el piloto de la NASCAR que sufrió la pérdida de su padre en un incendio?

Autoridades confirmaron la muerte de Dennis Hamlin, padre del piloto Denny Hamlin, además, se encuentra gravemente herida la madre de este, Mary Lou Hamlin.

Medios estadounidenses informaron que el hecho se presentó en la vivienda donde residía la pareja, ubicada en el condado de Gaston, estado de Carolina del Norte.

Según se conoció, se presentó un incendio en la residencia de los Hamlin, lo cual le provocó serias heridas a Dennis, quien no soportó la gravedad de las mismas y falleció mientras era atendido en un centro hospitalario. Por su parte, Mary Lou aún lucha por su vida y no está fuera de peligro.

Bomberos que atendieron la emergencia contaron que, al llegar a la vivienda, el fuego ya había consumido el 45% de su estructura. Por ende, el inmueble quedó en pérdida total, aunque fueron recuperados algunos objetos.

Denny Hamlin es un reconocido pilito que compite en la NASCAR.
Denny Hamlin se pronunció en sus redes sociales ante el fallecimiento de su padre en un incendio. Foto: AFP - Sean Gardner

En la casa de los Hamlin, el actual piloto de la NASCAR atesoraba grandes recuerdos que ha conseguido a lo largo de su carrera, así como vehículos de lujos que, sin embargo, lograron escapar de las llamas.

Horas después de la tragedia, el piloto Denny Hamlin se pronunció en su cuenta de Instagram, lamentando lo ocurrido y de paso contó novedades del estado de su madre.

Gracias a todos los que se han comunicado con mensajes de condolencia por el fallecimiento de mi padre. Mi madre continúa mejorando, y nuestra familia realmente aprecia las muestras de apoyo y el respeto por nuestra privacidad durante este tiempo

Las causas del incendio están siendo investigadas por las autoridades; lo que sí ha trascendido es que el padre de Hamlin sufría una enfermedad terminal. Así lo había revelado él mismo meses atrás.

La casa de los Hamlin quedó en pérdida total a raíz del fuerte incendio.
Los Bomberos afirmaron que la casa de los Hamlin quedó en pérdida total: Foto: Freepik

¿Cuál fue la otra tragedia que puso de luto el mundo de la NASCAR?

Casualmente, también en Carolina del Norte, se había presentado un lamentable hecho que involucró a un expiloto y leyenda de la NASCAR. Greg Biffle falleció con su esposa, sus dos hijos y dos personas más luego de que el avión en el que viajaban se precipitara al piso en el aeropuerto regional de Statesville.

En este aterrizaje, el avión Cessna C550, al parecer, propiedad del expiloto de NASCAR se estrelló y posteriormente se incendió de inmediato.

Las primeras hipótesis tras lo sucedido apuntan a que el clima pudo haber influido en el accidente, ya que al momento de despegar la nave las condiciones al parecer eran adversas.

Tras su retiro de las pistas, Biffle había dedicado su vida a otras actividades, una de ellas, a conducir aeronaves, de hecho, tenía licencia y se había caracterizado por ayudar en labores humanitarias desde su rol de piloto de los aires.

