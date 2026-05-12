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Actriz de Rebelde, Anahí, sufrió fuerte caída desde las alturas y preocupó a sus fans | VIDEO

Anahí sufrió una fuerte caída mientras hacía pilates y preocupó a sus seguidores tras compartir el video.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz de Rebelde, Anahí, sufrió fuerte caída desde las alturas
Actriz de Rebelde, Anahí, sufrió fuerte caída desde las alturas (Foto freepik) (Foto Rodrigo Varela / AFP)

La querida actriz y cantante Anahí compartió en sus redes sociales el aparatoso accidente que sufrió desde una considerable altura mientras realizaba una rutina de ejercicio.

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La exintegrante de Rebelde publicó el momento exacto de la caída y generó preocupación entre sus seguidores por el fuerte impacto que recibió en la espalda.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó múltiples reacciones de sus fanáticos, quienes se mostraron preocupados por el estado de salud de la artista mexicana.

Aunque el accidente ocurrió durante una actividad física, muchos usuarios destacaron que la caída pudo haber terminado en una lesión mucho más delicada.

Actriz de Rebelde, Anahí, cayó desde gran altura durante rutina de pilates
Actriz de Rebelde, Anahí, cayó desde gran altura durante rutina de pilates (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Qué le pasó a Anahi?

La cantante compartió en sus redes sociales un momento donde se encontraba haciendo ejercicio pilates en una barra alta.

En el clip se puede observar a la actriz mientras realizaba una maniobra sobre una estructura elevada, sosteniéndose con sus brazos mientras practicaba el ejercicio.

Sin embargo, segundos después perdió el equilibrio y terminó resbalándose de la baranda en la que se sostenía.

La caída ocurrió desde una altura considerable y la actriz terminó impactando de espalda contra la cama del reformer, uno de los implementos utilizados en este tipo de entrenamiento.

En el video se ve cómo Anahí reacciona rápidamente tras el golpe y se levanta de inmediato mientras se toca la columna, aparentemente revisando si había sufrido alguna lesión.

El momento causó preocupación entre sus seguidores debido a la fuerza con la que cayó.

Anahí alarmó a sus fans tras sufrir aparatosa caída durante ejercicio en las alturas
Anahí alarmó a sus fans tras sufrir aparatosa caída durante ejercicio en las alturas (Foto Michael Buckner/ AFP)

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¿Cómo sigue Anahi tras su caída?

La actriz posteriormente compartió una foto de una radiografía que le hicieron de su columna y reveló que gracias a Dios estaba todo bien, pero que vivió un fuerte susto tras el accidente que sufrió mientras entrenaba.

Luego subió una foto con su familia, su esposo e hijos, acompañada de un mensaje en el que habló sobre la reflexión que le dejó la caída.

La mexicana comentó que todo puede cambiar en un segundo y que incluso una situación inesperada puede terminar generando consecuencias graves.

Aunque aseguró que afortunadamente no le pasó nada, también reconoció que lo sucedido fue por “inventora”, haciendo referencia a que intentó realizar movimientos más riesgosos durante la práctica de ejercicio.

Finalmente, Anahí tomó con humor lo ocurrido y comentó que después de esta experiencia ya prometió dejar las “artes circenses peligrosas”.

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