Alexa Torrex se reencontró con Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta: "De los poquitos que me trataron bien"

Alexa Torrex sorprendió al reaparecer junto a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3, Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta.

Alex Torrex lanzó pulla a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el reencuentro entre Alexa Torrex, Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta fuera de La casa de los famosos Colombia 3?

En sus historias de Instagram, la cucuteña se mostró en un sitio público diciendo que eran las primeras personas con las que se reencontraba del programa desde su salida.

El youtuber le recordó que ya se habían visto en el programa matutino Buen Día Colombia, pero Alexa aclaró que verse en un contexto que no fuera laboral.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue la declaración de la creadora de contenido, quien afirmó que Nicolás y Sofía fueron de los pocos habitantes que la trataron bien dentro del programa, junto con Alejandro Estrada y Tebi.

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¿Cuándo fue eliminada Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 3?

Torrex salió el pasado 3 de mayo en una de las placas más reñidas de la temporada, dejando una huella marcada en la competencia.

Su salida fue considerada sorpresiva, pues había mostrado un respaldo sólido y era vista como una de las competidoras más fuertes del juego.

El reencuentro de Alexa con Sofía y Nicolás generó conversación en redes sociales, especialmente porque los tres compartieron un en vivo en el que respondieron inquietudes de sus fandoms y recordaron momentos de la convivencia.

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Durante su paso por la casa, Alexa se enfrentó con la mayoría de sus compañeros. Sus discusiones, reclamos y momentos de tensión la convirtieron en una de las participantes más controversiales de esta temporada.

Entre tanto, Beba se quedó con el liderato de la semana al disputarlo con Mariana Zapata y, aunque ya en esta instancia del juego no hay poder de nominación por parte del líder, queda la inmunidad, luchar el poder de salvación y los beneficios de estar en la habitación del poder.

Con este logro, Beba se convirtió en la primera semifinalista de la tercera temporada, consolidando su posición rumbo a la final.