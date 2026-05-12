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La Segura reveló nuevos detalles sobre sus dolores crónicos: "Me está costando el doble"

La Segura llamó la atención de sus seguidores tras revelar nuevos detalles sobre cómo vive su proceso de recuperación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Segura reveló nuevos detalles sobre sus dolores crónicos
La Segura habló sobre sus dolores crónicos / (Foto del Canal RCN)

La Segura volvió a compartir detalles sobre el proceso médico que atraviesa desde hace varios años y explicó cómo se encuentra actualmente luego de que el tratamiento al que se sometió no tuviera los resultados esperados.

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¿Qué le pasó a La Segura?

La influenciadora caleña volvió a generar conversación entre sus seguidores después de contar que el procedimiento médico que buscaba disminuir sus dolores crónicos no funcionó como esperaba.

Días atrás, La Segura había revelado en sus redes sociales que le instalarían un neuroestimulador en la espalda. Según explicó, el objetivo era ayudar a controlar las molestias físicas que enfrenta desde el incidente que sufrió años atrás.

¿Qué le pasó a La Segura?
La Segura genera preocupación en redes / (Foto del Canal RCN)

En ese momento, la creadora de contenido manifestó que tenía expectativas positivas frente al tratamiento y esperaba mejorar su calidad de vida. Sin embargo, con el paso de los días empezó a compartir que no estaba sintiendo cambios favorables.

Posteriormente, explicó que, con el aparato, las molestias aumentaron. Debido a esto, los médicos tomaron la decisión de retirarle el dispositivo tras las complicaciones que presentó durante el proceso.

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¿Qué explicó La Segura sobre los dolores que tiene?

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió una imagen con varias frases en las que se explicaba cómo es vivir con dolores crónicos. La publicación llamó la atención porque exponía parte de las dificultades que enfrenta diariamente.

¿Qué explicó La Segura sobre los dolores que tiene?
La Segura se pronunció sobre los dolores que tiene / (Foto del Canal RCN)

Dentro de los mensajes que publicó, mencionó diversas situaciones que no pasaron desapercibidas:

  • Despertar cada día sin saber cómo se sentirá tu cuerpo
  • Tener días buenos y días donde todo cuesta el doble
  • Sonreír por fuera, mientras por dentro estás luchando para seguir adelante
  • Escuchar "no se te nota" y desear que pudieran sentir lo que tú sientes
  • Aprender a ir más lento ser tu propio refugio
  • Celebrar cada pequeña victoria

En la imagen también se leía que vivir con dolores crónicos “no es pereza, no es exageración y no es falta de ganas”, sino una situación diaria que muchas personas enfrentan constantemente.

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¿Qué dijo La Segura sobre los dolores que tiene?

Además de compartir esas reflexiones, La Segura publicó un mensaje personal en el que habló sobre cómo ha cambiado su rutina debido a las molestias físicas que enfrenta actualmente.

Según explicó, continúa realizando las mismas actividades de antes, aunque ahora siente que requieren más esfuerzo.

La creadora de contenido también aseguró que mantiene la confianza en medio del proceso médico que atraviesa y afirmó que continúa esperando una mejoría en su estado de salud.

“Dios sabrá y sigo confiando en que su plan es perfecto!”, agregó.

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