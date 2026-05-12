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Ella es Kimberly, la hermana de Alexa Torrex que pocos conocían: ¿a qué se dedica?

Alexa Torrex compartió un video junto a una de sus hermanas menores Kimberly, quien divide opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Kimberly, la hermana de Alexa Torrex que pocos conocían: ¿a qué se dedica?
¿Quién es Kimberly, la hermana de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Alexa generó una gran variedad de opiniones por todos los sucesos que vivió dentro de la competencia, en especial, por el shippeo que tuvo con Tebi Bernal en la competencia.

Así también, Alexa ha acaparado la atención mediática en las redes sociales tras compartir varios sucesos frente a su reencuentro con su familia y uno de los integrantes que más ha acaparado la atención mediática es su hermana menor Kimberly.

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¿Quién es Kimberly, una de las hermanas menores de Alexa Torrex?

Es clave mencionar que Alexa Torrex ha adquirido gran visibilidad mediante las redes sociales no solo por ser una destacada creadora de contenido digital, sino que también, en su pasado, al compartir varios detalles junto a sus seres queridos, conocidos por ser ‘La familia recocha’.

Ella es Kimberly, la hermana de Alexa Torrex que pocos conocían: ¿a qué se dedica?
Ella es Kimberly, una de las hermanas de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Tras la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido digital ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su familia, en donde ha creado contenido digital junto a ellos.

De igual modo, Alexa ha generado una gran variedad de opiniones tras aparecer en un video junto a su hermana Kimberly, en el que expresó las siguientes palabras tras su gran reencuentro:

“Pequeña, quiero que sigas siendo fuerte, enorgulléceme, hermanita”, agregó Alexa en la descripción del video.

En la actualidad, Kimberly cuenta con más de 30 mil seguidores en su cuenta secundaria de Instagram en la que ha generado una división de opiniones por parte de los internautas.

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¿Cómo fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que una de las exparticipantes que más comentarios dejó a través de las diferentes plataformas digitales hace varias semanas fue Alexa Torrex, quien, sorprendió con su paso en el programa.

Ella es Kimberly, la hermana de Alexa Torrex que pocos conocían: ¿a qué se dedica?
Así fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, uno de los momentos que más comentarios generó ola de reacciones fue en medio de su shippeo con Tebi Bernal, con quien tuvo varios acontecimientos en el programa.

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