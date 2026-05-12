Desde hace varias semanas, el nombre de Jhorman Toloza se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital colombiano, sino que también, por ser el exprometido de Alexa Torrex.

Además, Alexa Torrex generó una gran variedad de opiniones al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde que Alexa salió de la competencia, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones en las redes sociales tras los polémicos acontecimientos que se han presentado entre ambos tras su separación.

¿Cuál fue la nueva indirecta que le envió Jhorman Toloza a Alexa Torrex tras estallar en contra de ella?

En los últimos días, el nombre de Jhorman Toloza y Alexa Torrex ha generado una gran variedad de comentarios en las distintas redes sociales por todos los sucesos que se han presentado por parte de ambos.

Este mensaje le envió Jhorman Toloza a Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Así también, Alexa se ha pronunciado en varias ocasiones frente a los sucesos que ha vivido con Jhorman Toloza en medio de su polémica ruptura, con quien, ha tenido una serie de conflictos por los daños en los que encontró el lugar en el que vivieron antes al llevar tres años de relación.

En medio de esta situación, Jhorman se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, un contundente mensaje ante algunos señalamientos de parte de ella:

“Ella jura que nuestra relación hubiera seguido. Yo no soy migajero niña, yo si me doy a respetar, siga haciendo lives, hablando mal de mí, el tiempo me dio la razón con su familia y ya me lo darán con ustedes. Todos lo verán con sus propios ojos”, agregó Jhorman Toloza.

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¿Qué ha ocurrido entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza tras su ruptura?

Desde que Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones frente a todo lo que ha ocurrido con Jhorman Toloza.

Esto ha ocurrido entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza. | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Alexa reveló que tomará las medidas necesarias por algunos hechos que ocurrieron con su exprometido en medio de su mudanza.