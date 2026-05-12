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Esposo de Beba se pronuncia sobre la importancia de elegir una buena pareja; ¿mencionó a Beba?

Andrés Gómez, esposo de Beba, reapareció en redes sociales y se compartió una reflexión que generó todo tipo de comentarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrés Gómez se pronuncia sobre la importancia de elegir una buena pareja
Andrés Gómez habla sobre elegir una buena pareja / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Luego de varias semanas alejado de redes sociales, Andrés Gómez volvió a aparecer en plataformas digitales con una publicación que generó comentarios entre seguidores de Beba y de La casa de los famosos Colombia.

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¿Quién es el esposo de Beba?

El esposo de Valerie de la Cruz, conocida en redes sociales como Beba y participante de La casa de los famosos Colombia 2026, es Andrés Gómez. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2024 en una ceremonia realizada en Barranquilla.

¿Quién es el esposo de Beba?
Beba se encuentra comprometida con Andrés Gómez / (Foto del Canal RCN)

Gómez es empresario y emprendedor enfocado en temas relacionados con trading. Además, comparte con Beba el interés por el bienestar físico y el estilo de vida fitness, contenido que ambos han mostrado en diferentes publicaciones digitales.

La relación entre los dos se hizo pública hace varios años y, en abril de 2024, anunciaron oficialmente su compromiso. Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos de su vida en pareja en redes, donde cuentan con una comunidad de seguidores.

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En medio de la participación de Beba en el reality, varios usuarios han seguido atentos cualquier movimiento relacionado con su entorno familiar y personal, razón por la que la reciente aparición de Gómez no pasó desapercibida entre internautas.

¿Qué dijo el esposo de Beba sobre la importancia de elegir buenas parejas?

A través de sus redes sociales, Andrés Gómez retomó su actividad digital luego de haber eliminado temporalmente su cuenta semanas atrás. Aunque no explicó las razones de su ausencia, volvió compartiendo contenido relacionado con bienestar y reflexiones personales.

¿Qué dijo el esposo de Beba sobre la importancia de elegir buenas parejas?
Andrés Gómez habla sobre la importancia de elegir buenas parejas / (Foto del Canal RCN)

En una de sus recientes publicaciones, el empresario difundió un video enfocado en la importancia de elegir bien a la pareja. En el clip aparece una mujer compartiendo con quien sería su compañero sentimental, acompañado de la frase:

“¿Y cómo sabes que elegiste bien a tu pareja?”.

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El mensaje continuó con una reflexión sobre las relaciones durante momentos difíciles. Según el contenido compartido por Gómez, el amor no solo se demuestra en situaciones positivas, sino también en etapas de incertidumbre y dificultades personales.

Entre las frases del video se menciona que “cualquiera puede amar cuando la vida es buena”, mientras que las relaciones se ponen a prueba cuando aparecen problemas o situaciones complejas. También habla de acompañar a la pareja en momentos de preocupación y miedo.

Aunque Andrés Gómez no mencionó directamente a Beba en la publicación, varios internautas afirmaron que el mensaje podría estar relacionado con experiencias personales o reflexiones sobre las relaciones de pareja.

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