En las últimas horas, el mundo de la televisión se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida actriz quien falleció en graves condiciones tras ser atropellada por una moto.

La noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas mediante las distintas plataformas digitales porque los hechos se presentaron durante un rodaje.

Así también, los internautas han recordado el importante legado que dejó la actriz a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por demostrar que el campo artístico era una de sus principales fuentes de inspiración.

¿Quién fue la reconocida actriz que falleció en críticas condiciones?

El nombre de la reconocida actriz Ksenia Dobromilova se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran talento en el campo de la actuación, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el desafotunado hecho del fallecimiento de la actriz. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de varios medios internacionales como ‘El Universal’ y 'Noticias 24 Horas', quienes revelaron que la actriz Ksenia Dobromilova perdió la vida en un crítico hecho el cual ha dejado un sentido vacío en el campo de la televisión.

La actriz tenía 34 años y era de Moscú, Rusia, quien perdió la vida en medio de una grabación publicitaria en la que perdió la vida en medio de un crítico hecho en el que desafortunadamente perdió la vida.

Artículos relacionados Karol G Karol G da señales confusas sobre su relación con Feid: ¿qué hizo?

¿Cuál es el video que salió a la luz en redes tras el desafortunado fallecimiento de la actriz?

Esta fue la razón por la que falleció Ksenia Dobromilova. | Foto: Freepik

Según lo han confirmado fuentes internacionales, la actriz Ksenia Dobromilova se encontraba en el rodaje de una campaña publicitaria para televisión en la que se encontraba trabajando.

Sin embargo, en el video se refleja cuando ella estaba en plena vía y una moto la arrolló al ir en alta velocidad, lo cual hizo que colisionara y quedara en el suelo.

Por su parte, la noticia ha dejado un profundo vacío en el campo de la televisión internacional, no solo por el grave hecho en el que perdió la vida la actriz, sino que también, por dejar un importante legado a lo largo de su vida.