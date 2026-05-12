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Hija de Karina García conmocionó las redes con preocupante mensaje

Isabella Vargas, hija de Karina García reveló sus sentimientos en redes y causó conmoción con el mensaje que compartió.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hija de Karina García genera preocupación por mensaje
Hija de Karina García desata preocupación con inesperado mensaje. (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 10 de mayo se celebró el día de la madre en Colombia y varios países del mundo; en esta fecha, los internautas compartieron fotos y videos de sus mamis, destacando lo valiosas que son para sus vidas.

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Por su lado, las celebridades no se quedaron atrás, pues también revelaron momentos con sus madres que e incluso ya no están.

Precisamente, Isabella Vargas, hija de Karina García, compartió una historia en su Instagram con un mensaje que sacudió a sus seguidores, pero así mismo, dejó saber lo mucho que ama a su mamá en diferentes fotos y videos junto a ella.

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Pues la joven influenciadora, conmovió al revelar qué fue lo que hizo durante el día de la madre y por qué su nostalgia en esa fecha tan especial.

¿Qué reveló Isabella Vargas sobre el día de la madre?

A través de sus historias en Instagram, Isabella Vargas dejó ver varios momentos con su mamá, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García y en cada uno de ellos expresó cuánto la ama y la admira.

Hija de Karina García conmociona con delicado mensaje
Hija de Karina García genera preocupación por mensaje. (Foto/ Canal RCN)

Pero antes de compartir los instantes llenos de felicidad con su mami, conmocionó a sus seguidores con un mensaje que generó preocupación.

La hija de Karina escribió que en esa fecha para las mamás estuvo feliz, pero también muy sentimental y lloró mucho porque se detuvo un momento a pensar qué sería de su vida sin su mami.

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También, aprovechó para mandarle mucho amor a quienes hoy ya no tienen a sus mamás y expresó que son personas muy valientes.

¿Cómo es la relación de Isabella Vargas con Karina García?

Karina García se convirtió en madre muy joven y esto le ha permitido compartir varios momentos con su hija, Isabella Vargas como si fuera su mejor amiga, es que no parecen madre e hija por lo joven que se ve la modelo.

Hija de Karina García desata preocupación con inesperado mensaje
Hija de Karina García conmociona con delicado mensaje. (Foto/ Canal RCN)

Pero, así mismo, han compartido en sus redes sociales varias vivencias juntas y demuestran la confianza y complicidad que se tienen, pues está una a la otra para apoyarse y eso lo han reflejado.

Además, son una familia bastante unida y eso lo han dejado ver con sus publicaciones, de hecho, Isa es quien más permanece con su hermanito Valentino y por eso tanta cercanía entre todos.

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