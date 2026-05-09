Karina García viajó a otro país y quedó sorprendida con el recibimiento que le dieron ¡Video!

Karina García decidió acompañar a su novio, Kris R, a un concierto que él daría en Panamá. En redes sociales, la influenciadora mostró algunos de los momentos que ha vivido junto a él lejos de Colombia.

¿Cómo recibieron a Karina García en Panamá, a donde viajó con su novio Kris R?

Uno de los momentos que más llamó la atención es como el público de dicho país recibe de gran manera, no solo al artista de música urbana, sino a ella.

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Un video publicado en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido deja ver los gritos de la gente previo a la salida al escenario de Karina y Kris R.

Karina García mostró en redes el recibimiento de la gente de Panamá a donde llegó para acompañar a su pareja. / (Foto del Canal RCN)

Muchos de los asistentes corean el nombre de la exparticipante de La casa de los famosos, mientras no dejan de grabar con sus teléfonos celulares. Al verla más de cerca, no pueden evitar gritar en varias ocasiones.

Karina no pudo ocultar su emoción y alegría por el trato de los panameños y así lo expresó con unas palabras que compartió en sus redes.



“La gente de Panamá demasiado linda conmigo. Los amo”, escribió la antigua habitante de La casa de los famosos Colombia.

En otra publicación posterior, la influencer antioqueña destacó su orgullo por estar al lado de su pareja en un día tan importante. “Acompañando a mi hombre a trabajar”, escribió García.

¿Qué ha pasado con Karina García tras su participación en La casa de los famosos?

En definitiva, la creadora de contenido descubrió el cariño y apoyo que tiene en Panamá, el cual nació gracias a su participación en la casa más famosa.

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La antioqueña destacó por su personalidad y autenticidad en medio de su participación en la segunda temporada. Sus fans crecieron por millones y hoy en día goza de mucha popularidad en redes sociales.

Tras su experiencia en La casa, Karina empezó a trabajar en otros proyectos y se mostró feliz por la aceptación del público.

La paisa, cabe destacar, ya estuvo en La casa 3 y allí conversó con los participantes. Karina les dio varios consejos y los instó a aprovechar esta oportunidad al máximo. Además de invitada, la mujer ha oficiado como jueza.

¿Cuál fue el momento viral que protagonizaron Karina García y Yaya Muñoz?

Karina García, Kris R y Yaya Muñoz protagonizaron un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. La situación desató muchas risas porque, mientras Karina está feliz y enamorada, Yaya afronta su ruptura con José Rodríguez.

En las imágenes se le ve a Yaya grabando mientras, detrás de ella, Karina García y Kris R aparecen dándose un beso. La creadora de contenido intenta disimular la situación y se muestra con gestos de incomodidad mientras intenta miras hacia otros lados.

Karina García y Yaya Muñoz compartieron convivencia en La casa de los famosos y son grandes amigas. Fotos: RCN

Tras la publicación, varios usuarios comenzaron a opinar y dejar mensajes dirigidos a la situación sentimental de Yaya Muñoz, en el que le mencionaban que pronto llegaría la persona indicada para ella.

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Yaya y Karina fueron compañeras en La casa de los famosos 2, pero también las une una gran amistad. Recientemente, confirmaron en redes el mutuo cariño que se tienen, esto después de que García le obsequiara un millonario y lujoso regalo a Yaya de cumpleaños: un collar de diamantes.

Pero no solo eso, Karina aprovechó la ocasión y, a su mejor estilo, dejó una indirecta por la ruptura entre su amiga y José, diciéndole a Muñoz que pronto llegaría un gran amor a su vida.