Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Alexa aseguró tener videos de Jhorman sacando pertenencias del apartamento

Maiye Torrex aseguró tener videos y pruebas relacionadas con Jhorman Toloza y el apartamento

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hermana de Alexa Torrex asegura tener pruebas contra Jhorman Toloza
Hermana de Alexa Torrex asegura tener pruebas contra Jhorman Toloza (Foto Canal RCN)

La polémica entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa Torrex continúa creciendo y cada vez salen nuevas declaraciones alrededor de la situación.

Artículos relacionados

En esta ocasión, quien volvió a pronunciarse fue Maiye Torrex, hermana de Alexa, quien aseguró públicamente que tendría pruebas que comprometerían a Jhorman Toloza en medio de toda la controversia por los supuestos daños y pertenencias desaparecidas del apartamento de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

“Tenemos pruebas”: hermana de Alexa Torrex lanzó nueva acusación contra Jhorman
“Tenemos pruebas”: hermana de Alexa Torrex lanzó nueva acusación contra Jhorman (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Maiye Torrex sobre Jhorman Toloza?

A través de sus historias de Instagram, Maiye Torrex se dirigió directamente al creador de contenido Nicolás Arrieta para responder a algunos comentarios relacionados con el caso.

Según explicó, Jhorman habría retirado las cámaras que estaban instaladas dentro del apartamento con la intención de que no quedaran evidencias de lo sucedido.

Sin embargo, Maiye aseguró que él no tuvo en cuenta que la torre residencial donde está ubicado el apartamento también cuenta con cámaras de seguridad.

La cucuteña afirmó que esos registros ya estarían en manos de la familia y que en ellos, supuestamente, se observa a Jhorman acompañado de su padre, un primo y un ciudadano mexicano mientras sacaban pertenencias del lugar.

Además, Maiye aseguró que Jhorman no era dueño de nada y que hasta un televisor lo sacó con un crédito a nombre de su hermana.

La hermana de Alexa también mostró molestia con Nicolás Arrieta, ya que considera que el creador de contenido estaría insinuando que su familia está inventando toda la situación.

Finalmente, Maiye aseguró que no tendrían necesidad de mentir y cuestionó por qué habrían iniciado acciones legales si todo fuera falso.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre los daños en su apartamento?

Desde su salida del reality, Alexa Torrex ha compartido en redes sociales diferentes imágenes y videos del estado en el que encontró su apartamento.

La creadora de contenido mostró paredes con daños, muebles afectados y palabras ofensivas escritas en distintas partes de la vivienda.

Asimismo, aseguró haber encontrado olores extraños dentro del lugar y mencionó la presencia de posibles desechos biológicos regados en algunas zonas del apartamento.

Alexa también afirmó que varios de sus maquillajes y objetos personales estaban dañados y que algunas de sus pertenencias ya no se encontraban en el inmueble tras la mudanza.

Debido a toda la situación, la cucuteña reveló que inició un proceso legal en la Fiscalía en contra de su expareja Jhorman Toloza.

Hermana de Alexa Torrex habló de videos que involucrarían a Jhorman Toloza
Hermana de Alexa Torrex habló de videos que involucrarían a Jhorman Toloza (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García acompañó a su novio a un concierto en Panamá. Karina García

Karina García viajó a otro país y quedó sorprendida con el recibimiento que le dieron ¡Video!

Karina García acompañó a su novio a otro país y varios fans aprovecharon para expresarle su amor y cariño.

Juliana Calderón rompió el silencio tras ser desmentida por familia de Juan Manuel Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio tras ser desmentida por familia de Juan Manuel Rodríguez: Esto dijo

Juliana Calderón reaccionó tras el comunicado que negó una relación con Juan Manuel Rodríguez

J Balvin cumplió años y su hijo Río le escribió unas palabras. J Balvin

Hijo de J Balvin sorprendió a su padre con un tierno regalo: así lo presumió en redes el artista

J Balvin celebró su cumpleaños junto a Ryan Castro, su pareja y su hijo Río, pero un detalle en particular llamó la atención.

Lo más superlike

Alexa Torrex no volverá a La casa de los famosos, pero el jefe la soprendió con una noticia, ¿de qué se trata? La casa de los famosos

Alexa Torrex no volverá a La casa de los famosos, pero El Jefe la soprendió con una noticia, ¿de qué se trata?

Alexa Torrex no volvió al reality, pero El Jefe la sorprendió con una noticia que emocionó a sus fans

Germán Vargas Lleras tuvo varios cargos públicos en Colombia. Salud

Germán Vargas Lleras: la enfermedad que padecía y que marcó sus últimos años

Germán Vargas Lleras había confesado que Clemencia Vargas, su hija, era su gran debilidad. Viral

Falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras: ella es la única hija que tuvo

Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi Blessd

Blessd reveló que cumplió uno de sus sueños tras conocer a Lionel Messi; así mostró el momento

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia