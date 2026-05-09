Hermana de Alexa aseguró tener videos de Jhorman sacando pertenencias del apartamento

La polémica entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa Torrex continúa creciendo y cada vez salen nuevas declaraciones alrededor de la situación.

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En esta ocasión, quien volvió a pronunciarse fue Maiye Torrex, hermana de Alexa, quien aseguró públicamente que tendría pruebas que comprometerían a Jhorman Toloza en medio de toda la controversia por los supuestos daños y pertenencias desaparecidas del apartamento de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

“Tenemos pruebas”: hermana de Alexa Torrex lanzó nueva acusación contra Jhorman (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Maiye Torrex sobre Jhorman Toloza?

A través de sus historias de Instagram, Maiye Torrex se dirigió directamente al creador de contenido Nicolás Arrieta para responder a algunos comentarios relacionados con el caso.

Según explicó, Jhorman habría retirado las cámaras que estaban instaladas dentro del apartamento con la intención de que no quedaran evidencias de lo sucedido.

Sin embargo, Maiye aseguró que él no tuvo en cuenta que la torre residencial donde está ubicado el apartamento también cuenta con cámaras de seguridad.

La cucuteña afirmó que esos registros ya estarían en manos de la familia y que en ellos, supuestamente, se observa a Jhorman acompañado de su padre, un primo y un ciudadano mexicano mientras sacaban pertenencias del lugar.

Además, Maiye aseguró que Jhorman no era dueño de nada y que hasta un televisor lo sacó con un crédito a nombre de su hermana.

La hermana de Alexa también mostró molestia con Nicolás Arrieta, ya que considera que el creador de contenido estaría insinuando que su familia está inventando toda la situación.

Finalmente, Maiye aseguró que no tendrían necesidad de mentir y cuestionó por qué habrían iniciado acciones legales si todo fuera falso.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre los daños en su apartamento?

Desde su salida del reality, Alexa Torrex ha compartido en redes sociales diferentes imágenes y videos del estado en el que encontró su apartamento.

La creadora de contenido mostró paredes con daños, muebles afectados y palabras ofensivas escritas en distintas partes de la vivienda.

Asimismo, aseguró haber encontrado olores extraños dentro del lugar y mencionó la presencia de posibles desechos biológicos regados en algunas zonas del apartamento.

Alexa también afirmó que varios de sus maquillajes y objetos personales estaban dañados y que algunas de sus pertenencias ya no se encontraban en el inmueble tras la mudanza.

Debido a toda la situación, la cucuteña reveló que inició un proceso legal en la Fiscalía en contra de su expareja Jhorman Toloza.