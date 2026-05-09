Jhorman Toloza habría aceptado daños en apartamento de Alexa: “eso se quita con agua”

Jhorman Toloza vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se conociera un audio en el que hablaría sobre los daños encontrados en el apartamento de su expareja, Alexa Torrex.

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La controversia entre ambos no ha dejado de crecer desde la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia, especialmente después de que la creadora de contenido mostrara públicamente el estado en el que encontró su vivienda.

Ahora, un programa de entretenimiento reveló un mensaje de voz de Jhorman Toloza que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó nuevas reacciones entre los seguidores de la expareja.

Revelan audio de Jhorman Toloza sobre daños en casa de Alexa Torrex (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó al apartamento de Alexa Torrex?

Tras su eliminación del reality, Alexa Torrex explicó que había permanecido alejada de las redes sociales porque estaba solucionando varios problemas relacionados con su apartamento.

La cucuteña compartió imágenes y videos del estado en el que encontró la vivienda, mostrando daños en paredes, muebles y objetos personales.

Asimismo, aseguró que dentro del lugar encontró palabras ofensivas escritas en distintas zonas del apartamento, además de olores extraños y posibles desechos biológicos regados en algunos espacios.

Alexa también afirmó que varias de sus pertenencias ya no estaban dentro del inmueble y aseguró que habría descubierto presuntas infidelidades por parte de Jhorman desde la primera semana en la que ella ingresó al reality.

Debido a toda la situación, la creadora de contenido confirmó que inició un proceso legal ante la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

Alexa Torrex denunció daños en su vivienda (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre los daños en el apartamento de Alexa Torrex?

En medio de toda la controversia, un programa de chismes aseguró haberse comunicado con Jhorman Toloza para preguntarle sobre las acusaciones realizadas por Alexa.

Durante la emisión, revelaron un audio en el que el creador de contenido se habría referido directamente a los daños encontrados en el apartamento.

Según el mensaje difundido, Jhorman afirmó que “eso se quita con agua y con jabón”, minimizando la situación denunciada por su expareja.

Además, cuestionó la reacción de Alexa y aseguró que no le sorprendía viniendo de alguien que, según él, hacía “semejantes espectáculos por unos dulces”.

Jhorman también habló sobre la denuncia interpuesta en la Fiscalía y expresó que le parecía “una tontería más grande”, afirmando que existen casos más importantes que deberían tener prioridad antes que el de una “influencer malcriada”, como se habría referido a Alexa Torrex en el audio revelado.