El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá nuevamente en padre junto a su pareja, la influencer cubana Aliday Alter.

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La noticia rápidamente se viralizó en redessociales, especialmente porque el cantante había mantenido en total privacidad tanto su relación sentimental como el embarazo de su pareja.

Además, el anuncio llega semanas después de que el artista volviera a estar en el ojo público tras salir de prisión, motivo por el que muchos seguidores reaccionaron sorprendidos con esta nueva etapa de su vida personal.

Tekashi 6ix9ine será papá junto a influencer cubana: así dieron la noticia (Foto Eric Espada / AFP)

¿Cuándo reveló Tekashi que será papá?

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, confirmó hace algunas semanas que esperaba un bebé junto a Aliday Alter.

El artista habló por primera vez sobre el tema durante una entrevista, en la que aseguró que esta etapa representa un cambio importante en su vida y en la forma en la que quiere construir su futuro.

Durante la conversación, el rapero explicó que anteriormente no había logrado tener una relación estable que le permitiera formar una familia de la manera en que siempre quiso.

“Yo nunca había tenido una pareja donde yo podía crear una familia”, expresó el cantante, quien además aseguró que ahora se encuentra en un momento distinto de su vida.

Tekashi también confesó que siente que tiene un propósito más grande y que desea enfocarse en ayudar y construir una vida más tranquila junto a su pareja y su futuro hijo.

Aunque la pareja había mantenido el embarazo en privado, las especulaciones crecieron en redes sociales desde principios de abril, cuando el rapero confirmó públicamente que volvería a convertirse en padre.

Este no será el primer hijo del artista. Durante su relación con Sara Molina tuvo una hija llamada Saraiyah, quien actualmente tiene 10 años.

Tekashi 6ix9ine anunció que será papá y reveló el género de su bebé (Foto Marco Bertorello / AFP)

¿Cuál es el género del bebé que espera Tekashi?

El rapero y su pareja decidieron revelar el género del bebé con una fiesta “gender reveal”.

A través de una transmisión en vivo, Tekashi mostró detalles del evento, que contó con una decoración llena de globos, luces y una enorme pantalla con cuenta regresiva.

Finalmente, la pantalla confirmó que la pareja espera un niño.

La noticia emocionó a sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales de mensajes felicitando al rapero por esta nueva etapa en su vida.