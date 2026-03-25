Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, quien ha adquirido gran popularidad desde hace varios años al demostrar su gran creatividad en las redes sociales.

Así también, La Liendra confesó en las últimas horas que fue víctima de robo tras una confesión que realizó mediante sus redes sociales en las que fue honesto por la inconformidad que ha sentido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Renzo Meneses se pronunció tras su ruptura con Marilyn Patiño por foto filtrada de él con una mujer

¿Cuál fue la razón porque La Liendra rompió el silencio tras aparente robo?

Es clave mencionar que La Liendra se ha destacado por compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que suele hacer en su vida cotidiana, en especial, por todos los sucesos que tiene en su vida cotidiana.

Esto confesó recientemente La Liendra en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el influenciador se sinceró recientemente con sus seguidores acerca del desafortunado hecho por el que atravesó en las últimas horas, detallando que fue víctima de robo tras inscribirse a un curso en el que expresó que no recibió los suficientes conocimientos, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores:

“Me robaron cinco millones de pesos, les voy a mostrar y contar la historia y ustedes opinarán. Como ustedes saben, el próximo viernes sale mi próximo documental sobre si el hombre fue o no a la luna. Entonces, quise agregar cosas de IA. Me compré un curso y les mostraré lo que hacía antes y esto es lo que hago ahora, ¿me robaron o no?”, agregó La Liendra.

Artículos relacionados Talento internacional Victoria Ruffo rompe el silencio tras rumor de su muerte con inesperado mensaje: “¿De qué me morí?”

Con base en esto, La Liendra armó un debate junto a sus seguidores acerca de si perdió el dinero o no, pues, mostró el antes y después de todo lo que ha aprendido en el curso.

¿Cómo fue el paso de La Liendra en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la participación de La Liendra en La casa de los famosos Colombia?

Artículos relacionados La casa de los famosos Exparticipante de La casa de los famosos Col confesó que la persona con la que salía le fue “infiel”

Recordemos que La Liendra hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde sorprendió a todos sus seguidores con los acontecimientos presentados en la competencia.

Sin duda, la participación del creador de contenido en la casa más famosa del país recibió una gran variedad de opiniones al demostrar su creatividad en todas las dinámicas que realizó a lo largo de la competencia.