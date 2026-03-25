Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra confesó en sus redes sociales que lo robaron en las últimas horas: ¿por qué?

SuperLike 25 Mar 2026 La Liendra rompió el silencio en sus redes acerca de un aparente robo en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Liendra confesó en sus redes sociales que lo robaron en las últimas horas: ¿por qué?
¿Cuál fue el hecho que vivió La Liendra tras decir que fue víctima de robo? | Foto: Canal RCN

Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, quien ha adquirido gran popularidad desde hace varios años al demostrar su gran creatividad en las redes sociales.

Así también, La Liendra confesó en las últimas horas que fue víctima de robo tras una confesión que realizó mediante sus redes sociales en las que fue honesto por la inconformidad que ha sentido.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón porque La Liendra rompió el silencio tras aparente robo?

Es clave mencionar que La Liendra se ha destacado por compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que suele hacer en su vida cotidiana, en especial, por todos los sucesos que tiene en su vida cotidiana.

La Liendra confesó en sus redes sociales que lo robaron en las últimas horas: ¿por qué?
Esto confesó recientemente La Liendra en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el influenciador se sinceró recientemente con sus seguidores acerca del desafortunado hecho por el que atravesó en las últimas horas, detallando que fue víctima de robo tras inscribirse a un curso en el que expresó que no recibió los suficientes conocimientos, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores:

“Me robaron cinco millones de pesos, les voy a mostrar y contar la historia y ustedes opinarán. Como ustedes saben, el próximo viernes sale mi próximo documental sobre si el hombre fue o no a la luna. Entonces, quise agregar cosas de IA. Me compré un curso y les mostraré lo que hacía antes y esto es lo que hago ahora, ¿me robaron o no?”, agregó La Liendra.

Artículos relacionados

Con base en esto, La Liendra armó un debate junto a sus seguidores acerca de si perdió el dinero o no, pues, mostró el antes y después de todo lo que ha aprendido en el curso.

La Liendra confesó en sus redes sociales que lo robaron en las últimas horas: ¿por qué?
¿Cómo fue el paso de La Liendra en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la participación de La Liendra en La casa de los famosos Colombia?

Artículos relacionados

Recordemos que La Liendra hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde sorprendió a todos sus seguidores con los acontecimientos presentados en la competencia.

Sin duda, la participación del creador de contenido en la casa más famosa del país recibió una gran variedad de opiniones al demostrar su creatividad en todas las dinámicas que realizó a lo largo de la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke revela a sus fans el cambio de look que piensa hacerse Dani Duke

¿Adiós al rubio? Dani Duke sorprende al enseñar a sus fans el cambio de look que se piensa hacer

Dani Duke sorprendió a sus seguidores al revelar el nuevo look que planea hacerse, ¿le dirá adiós a su cabello rubio?

Aida Victoria Merlano se mostró enamorada. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano emocionó al revelar a la persona de la que está enamorada; ¿de quién se trata?

Aida Victoria Merlano conmovió con un video donde mostró a la persona que, según ella, le hará lo que le dé la gana.

Fernando Alonso ya es padre tras el nacimiento de su primer bebé Talento internacional

Fernando Alonso se convierte en padre: nació su primer hijo

Fernando Alonso se convirtió en padre tras el nacimiento de su primer hijo junto a Melissa Jiménez.

Lo más superlike

Tebi Bernal confesó sus sentimientos acerca del vínculo que tiene con Alexa Torrex: ¿se gustan o no? La casa de los famosos

Tebi Bernal confesó sus sentimientos acerca del vínculo que tiene con Alexa Torrex: ¿se gustan o no?

“Es temporal”: Tebi Bernal rompió el silencio acerca de cuál tipo de vínculo tiene con Alexa Torrex en La casa de los famosos Col.

Murió joven cineasta tras sufrir grave accidente en una avalancha Viral

Falleció joven cineasta en desgarrador accidente en la nieve: ¿quién era?

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada? Salud

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada?

Blessd sorprende con video y emojis de desamor que avivan rumores con Manuela QM Blessd

Blessd avivó rumores sobre su relación con Manuela QM tras mostrarse triste en redes, ¿qué dijo?