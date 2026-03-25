En las últimas horas, Marilyn Patiño se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras revelar que terminó su vínculo sentimental con Renzo Meneses tras varios días de darse la oportunidad de conocerse.

Además, Marilyn confesó recientemente en Qué hay pa’ dañar? que tomó la decisión de continuar con su camino por separado, en especial, por un inesperado hecho en el que se enteró de lo que hizo Renzo Meneses.

Con base en esta situación, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales acerca de la ruptura amorosa entre Marilyn y Renzo, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Victoria Ruffo rompe el silencio tras rumor de su muerte con inesperado mensaje: “¿De qué me morí?”

¿Cuál fue la razón por la que Marilyn Patiño rompió su romance con Renzo Meneses?

Es clave mencionar que Marilyn Patiño se ha destacado no solamente por ser una reconocida actriz colombiana al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por su paso por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Esto confesó Marilyn Patiño tras su vínculo con Renzo. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Marilyn fue una de las recientes invitadas al programa digital de ¿Qué hay pa’ dañar? en donde tuvo la oportunidad de confesar la razón por la que rompió su vínculo junto a Renzo, expresando las siguientes palabras:

“Yo soy lunática, yo me creo mis cuentos. Después, me entero que Renzo le dice a Nicolás que tuvimos una relación abierta, cuando a mí no me gustan esos vínculos. Estábamos en mi cumpleaños y me mandan una foto de él besándose con una vieja, luego yo dije: ¿esto es en serio? Así que después, lo dejé. Igual, nunca pasó nada”, agregó Marilyn.

Artículos relacionados La casa de los famosos Exparticipante de La casa de los famosos Col confesó que la persona con la que salía le fue “infiel”

Con base en estas palabras, Marilyn tomó por sorpresa a todos los televidentes al ver que nunca inició su romance a causa de que él no tuvo el suficiente interés para continuar.

¿Qué dijo Renzo Meneses tras las palabras que dijo Marilyn Patiño confesando su ruptura?

Tras las recientes palabras que compartió Marilyn Patiño en el programa digital de ¿Qué hay pa’ dañar?, se refleja que está aprovechando la oportunidad de reingresar a La casa de los famosos Colombia tras el poder de resurrección.

¿Qué dijo Renzo tras su ruptura con Marilyn? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Renzo Meneses aprovechó la oportunidad de pronunciarse al respecto, pues expresó las siguientes palabras en la reciente publicación de ¿Qué hay pa’ dañar?: