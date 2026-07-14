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Reviven entrevista de Messi donde habría predicho una final entre Argentina y España: ¿qué dijo?

Una entrevista de Lionel Messi en 2005 volvió a hacerse viral tras la clasificación de España a la final del Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reviven entrevista de Messi donde habló de una final entre Argentina y España
Reviven entrevista de Messi donde habría predicho una final entre Argentina y España (Foto Juan Mabromata / AFP)

Tras la victoria de España sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026, la selección española se convirtió en la primera finalista del torneo y aseguró su regreso a una final del mundo después de 16 años.

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Luego del resultado, en redes sociales volvió a hacerse viral una entrevista de Lionel Messi realizada en 2005, un año antes de disputar su primer Mundial.

En ese momento, el argentino habló sobre sus expectativas para la Copa del Mundo de Alemania 2006 y mencionó una final que hoy vuelve a llamar la atención de miles de aficionados.

Se viraliza entrevista de Messi de 2005 donde habló de una final entre Argentina y España
Reviven entrevista de Messi donde habló de una final entre Argentina y España (Foto Thomas Coex / AFP)

¿Qué dijo Messi en la entrevista del 2005?

Cuando dio esa entrevista, Lionel Messi apenas comenzaba a consolidarse como un jugador profesional y estaba a la espera de cumplir uno de sus mayores sueños: ser convocado para disputar su primer Mundial con la Selección Argentina.

En la conversación, el argentino habló sobre los objetivos que tenía tanto con el club español como con la selección dirigida por José Pekerman. Además de expresar su deseo de ganar títulos con el Barcelona, también se refirió a lo que esperaba conseguir en el Mundial de 2006.

Durante la entrevista, Messi aseguró que esperaba seguir siendo tenido en cuenta en las convocatorias de la selección y poder disputar el torneo que se jugaría en Alemania.

Fue en ese momento cuando pronunció una frase que hoy volvió a hacerse viral en redes sociales:

"Sería lindo vivir una Argentina-España en la final".

¿Messi predijo una final entre Argentina y España? Reviven una entrevista de 2005
Se viraliza entrevista de Messi de 2005 donde habló de una final entre Argentina y España (Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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¿Por qué la entrevista volvió a hacerse viral?

La entrevista comenzó a circular nuevamente después de que España derrotara a Francia y asegurara su lugar en la final del Mundial 2026.

Ahora, Argentina buscará el segundo cupo cuando enfrente a Inglaterra en la semifinal que se disputará el miércoles 15 de julio. El ganador de ese partido será el rival de España en la gran final del torneo.

Por esa razón, muchos usuarios comenzaron a compartir nuevamente el video de la entrevista, ya que, si Argentina consigue la clasificación, se disputaría la final que Messi dijo que le habría gustado vivir cuando apenas se preparaba para jugar su primera Copa del Mundo.

En redes sociales, cientos de personas han comentado que les llamó la atención que esa declaración fuera hecha en 2005 y que, dos décadas después, todavía exista la posibilidad de que ese deseo pueda hacerse realidad si la selección argentina logra superar a Inglaterra en las semifinales.

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