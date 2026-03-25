Una lamentable noticia ha generado conmoción en la comunidad deportiva y audiovisual tras conocerse la muerte de un joven esquiador y cineasta que perdió la vida en un trágico accidente en Japón.

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La noticia fue confirmada por su padre, John Smart, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde expresó el profundo dolor que atraviesa su familia.

¿Quién es el joven cineasta que falleció?

Se trata de Kai Smart, quien falleció a los 23 años luego de ser sepultado por una avalancha mientras practicaba este deporte en la nieve.

Kai Smart era un joven originario de Whistler, Canadá, reconocido por su amor por la montaña y su talento en el ámbito audiovisual.

Además de ser esquiador, también se destacaba como cineasta, logrando consolidar proyectos que reflejaban su conexión con la naturaleza y la aventura.

Falleció Kai Smart en desgarrador accidente en la nieve (Foto Freepik)

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Recientemente se había graduado de la Universidad de Columbia Británica y había finalizado el trabajo en una producción titulada Tien Shan Dream, una película que sigue a un grupo de esquiadores en una travesía por glaciares en Kazajistán.

Quienes lo conocieron lo describen como una persona apasionada, aventurera y comprometida con lo que hacía. Su padre lo recordó como alguien valiente, enamorado de la vida y de las personas, además de resaltar su espíritu explorador y su dedicación a múltiples disciplinas como el surf, la escalada y el kitesurf.

Su partida ha dejado un vacío entre familiares, amigos y seguidores de su trabajo, quienes han expresado su dolor a través de mensajes en redes sociales.

Incluso el esquiador olímpico Gus Kenworthy envió sus condolencias, destacando el impacto que tuvo Kai en quienes lo rodeaban.

¿Cuál fue la causa de muerte de Kai Smart?

De acuerdo con lo informado por su familia, el joven fue víctima de una avalancha que lo dejó sin oxígeno durante un tiempo prolongado. Esta situación provocó daños irreversibles que finalmente derivaron en su fallecimiento.

Tras el accidente, Kai fue trasladado a Canadá en una ambulancia aérea y atendido en un hospital en Vancouver, donde recibió atención médica de emergencia. Sin embargo, la gravedad de su estado no permitió su recuperación.

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En medio del dolor, su familia también destacó un gesto significativo: Kai era donante de órganos, lo que permitió salvar y mejorar la vida de varias personas.

Actualmente, sus seres queridos se encuentran organizando una ceremonia en su honor, con la que buscan celebrar su vida y el legado que dejó a tan corta edad.