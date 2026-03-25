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Manuela Gómez rompe en llanto en el juicio de La casa de los famosos Colombia tras acusaciones

Manuela Gómez se quebró en medio del juicio de La casa de los famosos al replicar las críticas sobre su actitud en el programa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Manuela Gómez no pudo contener las lágrimas.
Manuela Gómez no pudo contener las lágrimas en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Manuela Gómez no pudo evitar llorar en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3 al replicar las acusaciones que le estaban haciendo.

Manuela Gómez asegura que no se siente bien.
Manuela Gómez asegura que no se siente bien en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Quién preside este juicio en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la actividad del juicio presidida por la exparticipante del reality La Toxi Costeña, Valentino Lázaro lanzó fuertes comentarios sobre el comportamiento y la actitud de Manuela dentro de la competencia.

El creador de contenido afirmó que la paisa era un “mueble” que no aportaba nada y que solo estaba pendiente de comer y dormir.

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¿Por qué lloró Manuela Gómez en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3?

Lejos de molestarse, Gómez se conmovió hasta las lágrimas, reconociendo que las palabras tenían sentido para ella.

La participante explicó que se ha sentido desanimada por el encierro y la distancia con su hija Samantha, lo que ha afectado su energía y su desempeño en el juego.

Entre lágrimas, confesó que aunque está físicamente presente, mentalmente no lo está, y que lamenta ocupar un lugar que podría aprovechar alguien más.

Sin embargo, también reconoció que está en ese punto gracias al apoyo del público y que no puede rendirse, aunque su ánimo no esté al cien por ciento.

Al ver la reacción de Manuela, Valentino aclaró que sus comentarios no tenían la intención de lastimarla, sino de motivarla.

Su objetivo era despertar en ella las ganas de competir y traer de vuelta a la Manuela del 2012, aquella que se volvió icónica en Colombia por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele.

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El creador de contenido insistió en que su crítica era un llamado a que recupere la fuerza y la actitud que la caracterizaron en el pasado.

La escena fue emotiva y dejó ver la vulnerabilidad de Manuela, quien no pudo continuar con su defensa.

Sus compañeros, conscientes de la carga emocional que estaba enfrentando, se acercaron para darle un abrazo y mostrarle su apoyo en medio de la tensión del juicio.

Manuela Gómez no puede defenderse.
Manuela Gómez no puede defenderse en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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