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Alexa Torrex y Tebi duermen juntos en La casa de los famosos y generan polémica en la convivencia

Alexa Torrex y Tebi compartieron la cama en La casa de los famosos y avivaron rumores sobre un posible romance.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex duerme junto a Tebi.
Alexa Torrex duerme junto a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex cambió de cama y decidió dormir al lado de Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex asegura que quiere que hablen de ella con motivos.
Alexa Torrex asegura que quiere que hablen de ella con motivos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué durmieron juntos Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

La cucuteña dijo que varios de sus compañeros estaban insinuando que ella y Tebi compartían cama sin tener argumentos suficientes.

Entonces, decidió darles motivos reales para que lo digan con ganas. Recordemos que en el congelado de Luisa Cortina, la sincelejana le expresó a Alexa que su juego y su acercamiento con Tebi estaba dejando mal parado a su prometido por fuera de la competencia.

Según Luisa, la pareja de Alexa estaba quedando como un “cachón”. Estas palabras ocasionaron que Alexa terminara su relación en vivo, alegando que no quería que su novio saliera afectado por las situaciones que se puedan presentar en el programa y que no quiere que lo usen como excusa para lastimarla.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a su ruptura con Alexa Torrex?

Lejos de alejarse y cortar su vínculo, Alexa y Tebi han estado más unidos que nunca. Aunque Jhorman Toloza, expareja de Alexa, ha dicho que no acepta esa ruptura y que las palabras de Luisa son para colgarse de la popularidad de la cucuteña, las acciones de la influenciadora con el modelo demuestran que la confusión sentimental que ha manifestado es real y que ese acercamiento se sigue fortaleciendo.

Alejandro, incluso les aconsejó que se dieran unos besos porque ahí es donde se sabe si las relaciones van a funcionar o no.

Incluso, Alexa bromeó con la idea de darse besos bajo las cobijas, aunque Tebi le recordó que no podían taparse porque el Jefe los castigaría.

La cucuteña, con su estilo directo, le replicó que entonces cómo hacían Alejandro y Yuli cuando dormían juntos.

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Estas conversaciones, cargadas de humor y picardía, dejaron ver que ambos están cómodos con la cercanía y que no temen a las especulaciones.

Los seguidores del reality esperan que esta historia continúe desarrollándose y que los protagonistas aclaren de una vez por todas cuál es el rumbo de su relación.

Alexa Torrex y Tebi se ven más unidos.
Alexa Torrex y Tebi se ven más unidos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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