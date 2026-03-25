En las últimas horas, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, se presentaron algunas polémicas entre algunos de ellos por diferencias en la convivencia.

Una de las famosas que más ha acaparado la atención mediática es Mariana Zapata, quien tuvo algunas diferencias junto a Campanita y Karola tras una inesperada discusión que se presentó en el reality.

Por este motivo, Mariana rompió el silencio tras algunas problemáticas presentadas con Campanita, con quien ha presentado un cruce de opiniones a causa de no sincerarse al momento de expresarse lo que sentían.

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¿Cuál fue la razón por la que Mariana Zapata ha sido tendencia tras diferencias con Campanita?

Hace pocas horas, Mariana Zapata expresó las múltiples diferencias que tuvo con Campanita a quien considera que no es una persona “parcial” al momento de compartirle su postura al respecto.

¿Qué le dijo Mariana Zapata a Campanita? | Foto: Canal RCN

La razón principal por la que Mariana se enojó con Campanita se debió acerca de la cercanía que ha presentado en las últimas semanas con Alejandro Estrada, evidenciando, que su compañero ha tenido un repentido cambio de actitud con ella:

“Aquí no estoy buscando ninguna amistad y ningún grupo. Ellos saben todo lo que he estado hablando con ellos. Estoy sola en este momento, sí, así me siento. Si usted tiene algo por decirme, dímelo de frente, ¿Qué si estoy buscando grupo? No lo estoy haciendo. Eres otra persona. Cada vez que me ves con Alejandro, cambias”, agregó Mariana. Artículos relacionados Talento nacional Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su separación: ¿de quién se trata?

¿Qué le respondió Campanita a Mariana Zapata tras la reciente polémica que tuvieron en La casa de los famosos Colombia?

Tras las diversas confesiones que Mariana Zapata le hizo a Campanita, el bailarín aprovechó para sincerarse con ella tras el tono de voz en el que se le dirió:

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Esto le respondió Campanita a Mariana Zapata tras varias polémicas. | Foto: Canal RCN

“No tengo nada para decirte, tú eres la que estás enojada, ¿por qué me respondes así? Te estoy hablando suavecito, ¿por qué me hablaste así cuando dije que quería aplicar la misma estrategia de Alejandro? No entiendo por qué me hablas así.

A raíz de esta discusión, internautas generaron una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de las polémicas presentadas entre Campanita y Mariana.