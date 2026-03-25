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Blessd habría desmentido los rumores de infidelidad en pleno concierto: "Esos chats son falsos"

Blessd sorprendió a sus seguidores al usar el escenario para aclarar rumores y reafirmar su versión frente a la polémica.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Blessd lanza indirecta.
Blessd lanza indirecta en pleno concierto. (Foto Mike Coppola/AFP)

El cantante colombiano Blessdcausó furor en redes sociales al enviar un mensaje en uno de sus conciertos que muchos internautas interpretaron como una indirecta para Manuela QM.

Blessd enfrenta rumores de infidelidad.
Blessd enfrenta rumores de infidelidad. (Foto Ivan Apfel/AFP)

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¿Cómo reaccionó Blessd a los señalamientos de infidelidad a Manuela QM?

El cantante y la influenciadora han estado envueltos en rumores y especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte del artista.

Al paisa se le habrían filtrado unas conversaciones con una modelo. Esta situación se dio luego de conocerse que estaban esperando un hijo y ha avivado toda clase de especulaciones sobre el futuro de su relación.

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Asimismo, la creadora de contenido habría quitado las fotografías junto a Blessd de sus cuentas oficiales, por lo que parece ser no están pasando por el mejor momento.

Durante una de sus presentaciones, el cantante sorprendió al decir que esas conversaciones son falsas. Las palabras del paisa fueron interpretadas como un mensaje para Manuela en medio de la polémica.

“Esos chats eran falsos, mi vida”, expresó Blessd.

La reacción del público fue inmediata: aplausos, gritos y comentarios que rápidamente se trasladaron a las plataformas digitales.

Blessd dejó claro que no todo lo que circula en internet corresponde a la realidad, y que su vida personal merece ser contada desde su propia voz.

Algunos usuarios apoyaron al artista, destacando su valentía al enfrentar públicamente la polémica.

Otros, en cambio, interpretaron sus palabras como un intento de justificar lo sucedido y señalaron que la ausencia de fotografías junto a Manuela QM en sus cuentas oficiales habla por sí sola.

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¿Qué ha dicho Manuela QM sobre las acusaciones de que Blessd le fue infiel?

Ahora, los seguidores de la pareja esperan que tanto Blessd como Manuela QM salgan a dar sus declaraciones y disipen los rumores de una vez por todas.

Mientras el cantante intenta aclarar su posición desde los escenarios, la creadora de contenido guarda silencio en sus plataformas, lo que aumenta la expectativa de sus seguidores.

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