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Presentadora de RCN se casa y así fue el emotivo momento de la propuesta

Una presentadora de RCN anunció su compromiso y compartió el emotivo momento de la propuesta en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Presentadora de RCN se compromete y emociona con romántica propuesta
Presentadora de RCN se compromete y emociona con romántica propuesta (Foto IA)

Una reconocida figura de la televisión colombiana vive uno de los momentos más especiales de su vida.

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La presentadora anunció que se comprometió con su pareja, generando emoción entre sus seguidores y colegas del medio.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde mostró detalles del romántico momento que marcó el inicio de esta nueva etapa en su vida personal.

¿Quién es la presentadora de RCN que se casa?

Daniela Hernández, conocida por su trabajo en el área de entretenimiento de RCN, sorprendió a sus seguidores al revelar que dijo “sí” a su pareja en medio de un viaje.

En el video publicado, que compartió junto a su prometido Edwin León Montero, se puede ver cómo ambos disfrutan de varios momentos durante su recorrido, sin anticipar lo que estaba por ocurrir.

La grabación muestra a Edwin documentando el día mientras lo describe como uno de los más importantes y emocionantes de su vida. Posteriormente, en una escena clave, se observa a la pareja de espaldas, cuando él decide arrodillarse y sacar el anillo.

La reacción de Daniela fue inmediata: visiblemente emocionada, rompió en llanto, se cubrió el rostro y terminó arrodillándose junto a él antes de aceptar la propuesta. El momento, cargado de emoción, ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

“¡Me dijo que SÍ! Este hasta hoy ha sido el viaje más emocionante de mi vida, me dijiste que SÍ, ahora de la mano de Dios construiremos la mejor historia, hasta viejitos, TE AMO”, escribió

Daniela Hernández anuncia su compromiso y muestra cómo fue la propuesta
Daniela Hernández anuncia su compromiso y muestra cómo fue la propuesta (Foto Canal RCN)

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¿Quién es Edwin León Montero?

El prometido de la presentadora es un político colombiano con trayectoria en el sector público. Edwin León Montero tiene 37 años y es oriundo de La Palma, en Cundinamarca.

A lo largo de su carrera, ha acumulado más de 15 años de experiencia en el ámbito público y ha participado en procesos políticos, incluyendo su aspiración a la Cámara de Representantes por Cundinamarca con el partido Centro Democrático.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la noticia?

Tras el anuncio, los seguidores de la presentadora no tardaron en reaccionar, llenando la publicación de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Muchos destacaron la autenticidad del momento y la emoción reflejada en el video.

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La noticia también generó interacción entre figuras del medio, quienes celebraron este nuevo paso en la vida de Daniela.

Con este compromiso, la presentadora inicia una nueva etapa personal, compartiendo con su audiencia uno de los momentos más significativos de su historia de amor.

Daniela Hernández dijo “sí” y anunció su compromiso en redes (Foto IA)
Daniela Hernández dijo “sí” y anunció su compromiso en redes (Foto IA)
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