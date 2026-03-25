Reconocida periodista falleció en grave hecho junto a sus tres hijos: así se confirmó la noticia
Las redes sociales se visten de luto tras el fallecimiento de reconocida periodista en medio de grave hecho junto a sus tres hijos.
En las últimas horas, el mundo del periodismo se ha vestido de luto tras confirmarse la muerte de reconocida periodista en graves condiciones junto a sus hijos.
Los hechos se presentaron cuando la mujer se encontraba en su hogar cuando estaba junto a sus hijos y atravesaron un momento de incertidumbre tras un desafortunado incendio que se presentó.
¿Quién fue la reconocida periodista que falleció en grave hecho junto a sus hijos?
El nombre de Jessi Pierce se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su desafortunada muerte en medio de un incendio cuando estaba junto a sus tres hijos en su hogar, dejando un profundo vacío por parte de su esposo a causa de este doloroso hecho.
Por el momento, varios allegados de la periodista y seguidores le han enviado sentidos mensajes a sus familiares tras el desafortunado momento en el que perdió la vida junto a sus hijos en su hogar.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado en Minnesota, Estados Unidos y, posteriormente, los bomberos acudieron de inmediato tras las llamadas recibidas por parte de varios vecinos.
Por el momento, el departamento de bomberos de Minnesota y las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones acerca de cuál fue la causa principal por la que ocurrió el desafortunado suceso, aunque por el momento, no se han explicado las razones por la que perdió la vida junto a sus hijos.
¿Cuál fue el comunicado oficial en el que se confirmó el lamentable fallecimiento de Jessi Pierce?
La noticia en la que se confirmó la muerte de Jessi Pierce fue mediante un comunicado oficial de un portal de Minnesota Wild en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 700 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:
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“La organización de Minnesota Wild está desconsolada por la trágica pérdida de Jessi Pierce y sus hijos. Jessi era una persona amable y compasiva que se preocupaba profundamente por su familia y por los que la rodeaban. Se desempeñó como embajadora del juego de hockey durante su tiempo cubriendo el Wild y la NHL”, dice el comunicado.