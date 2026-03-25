Vive a la Selección Colombia en cine: así podrás ver los partidos en pantalla grande

A pocos meses de iniciar la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Colombia se prepara para competir este 26 y 29 de marzo.

Estos partidos de preparatoria abren las puertas para que los colombianos respiren fútbol y mundial desde ya, en apoyo a los jugadores de la Selección.

Por eso, como este deporte une al país, Fútbol RCN y Cinema Royal Films crearon una alianza para que lo amantes del fútbol y a la Selección Colombia, puedan ver los partidos preparatorios al mundial en pantalla grande.

Colombia vs Croacia y Francia se podrán ver en cine. (AFP/ Yuri CORTEZ)

¿Dónde pueden ver los partidos preparatorios al mundial de la Selección Colombia este 26 y 29 de marzo?

Para vivir el mundial en grande, Cinema Royal Films a nivel nacional abrirá sus salas para transmitir en vivo los partidos preparatorios al mundial de la Selección Colombia este jueves 26 de marzo y el domingo 29.

Se vivirá la emoción de Hoy Respiro Mundial con Fútbol RCN, tanto en formatos general y VIP de las 48 salas en todo el país.

¿En cuáles salas de Royal Films puedo ver los partidos preparatorios al mundial de la Selección Colombia?

Las 48 salas disponibles para ver los partidos preparatorios del mundial están ubicadas en Bogotá, Medellín, Popayán, Girardot, Rioacha, Itagüí, Caucasia, Mosquera, Barranquilla, Tunja, Madrid, Santo Tomás de Atlántico, Montería, Pasto, Cartagena, Armenia, Cúcuta, Sincelejo, Pereira, Neiva, Dosquebradas, Villavicencio, Bucaramanga, Tuluá, Cartago, Ibagué, Buga, Cali, Buenaventura.

Primera función : Colombia VS Croacia el 26 de marzo a partir de las 5:30 PM

: Colombia VS Croacia el 26 de marzo a partir de las 5:30 PM Segunda función: Colombia vs Francia el 29 de marzo a partir de la 1:00 PM.

Colombia vs Francia el 29 de marzo a partir de la 1:00 PM. Así podrá ver a la Selección Colombia en pantalla grande en todo el país. (AFP/ Luis Acosta)

¿Dónde puedo comprar las boletas para ver en pantalla grande los partidos preparatorios al mundial de la Selección Colombia?

Hoy Respiro Mundial con Fútbol RCN con los partidos preparatorios al mundial de la Selección Colombia se podrá vivir en las 48 salas de Cinema Royal Films a nivel nacional en pantalla grande y para acceder a las boletas en cualquiera de estas zonas del país, se puede comprar en cinemasroyalfilms.com.