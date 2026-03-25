Un video recientemente difundido en redes sociales mostraría el momento exacto en que un joven jugador de Millonarios FC se desploma en pleno partido y posteriormente fallece, aportando nuevas pistas para esclarecer lo ocurrido.

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¿Cuál es el video que revela el momento en que un joven jugador de Millonarios FC fallece en pleno partido tras desplomarse?

El pasado sábado 21 de marzo, a través de redes sociales, Millonarios FC informó que Santiago Castrillón, un joven de 18 años, sufrió un colapso en pleno partido del Torneo Nacional Sub-20 y posteriormente falleció.

Revelan video del momento en que Santiago Castrillón, jugado de Millonarios FC se desploma en pleno partido y posteriormente fallece. (Foto: Freepik)

La noticia generó conmoción en el fútbol colombiano. Figuras como Radamel Falcao y Mario Alberto Yepes se pronunciaron en sus redes sociales para lamentar lo sucedido, destacando que el jugador apenas iniciaba su carrera deportiva.

En medio del impacto por su partida, comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que el joven se desploma en la cancha, instantes después de recibir el balón con el pecho.

En las imágenes se observa cómo el jugador intenta continuar, pero segundos después se agacha, como si se sintiera fatigado, y cae al suelo. De inmediato, recibe atención médica en el campo y es trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

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¿De qué murió Santiago Castrillón, el joven que disputaba un partido en el Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá?

Según relató su padre, Luis Castrillón, en una entrevista con un medio nacional, el joven tenía problemas cardíacos que la familia desconocía hasta ese momento.

Explicó que, al recibir el balón en el pecho, justo a la altura del corazón, se habría producido una alteración que detuvo momentáneamente su ritmo cardíaco, impidiendo la adecuada oxigenación del cerebro.

No obstante, aunque entregó estas declaraciones, hasta el momento no están claras las causas de la muerte de Santiago Castrillón. La autopsia será clave para determinar con precisión qué fue lo que ocurrió.

Familiares de Santiago Castrillón aseguraron a un medio las posibles causas de su fallecimiento. (Foto: Freepik)

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¿Cómo se llevaran a cabo las exequias de Santiago Castrillón?

Sus padres revelaron a ese mismo medio que viajarían a Bucaramanga, ciudad donde nació el joven, para darle el último adiós en compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos.

El traslado marca el cierre de una historia que comenzó a tomar forma en 2021, cuando Santiago se unió a Millonarios FC. Desde entonces, su talento lo llevó a ser tenido en cuenta con el equipo profesional para recibir convocatorias bajo la dirección técnica de Hernán Torres.